Em conjunto com jogadores, LaLiga trabalha para eliminar manipulações e apostas fraudulentas no futebol

Na temporada 2018-2019, a LaLiga organizou 183 oficinas para 5.300 jogadores de diferentes categorias, a fim de alertar sobre os riscos relacionados à manipulação de resultados. O software desenvolvido pela LaLiga (Tyche) permite monitorar correspondências para ajudar os analistas a detectar qualquer atividade suspeita.





Qualquer competição esportiva no mundo, para ser saudável e atraente para seus fãs, deve ser livre, confiável e completamente fora de qualquer plano de corrupção. Para manter esse estado de certeza, nunca foi tão importante quanto agora investir em práticas de segurança e integridade, eliminando os riscos de manipulação de resultados. A LaLiga, em seu fervoroso esforço para tornar a competição espanhola um campeonato totalmente limpo, projetou uma das estratégias mais completas do setor para evitar tais situações.





Responsável pelo combate à corrupção esportiva, danos e alteração dos resultados da competição, o Departamento de Integridade e Segurança da LaLiga atua em três frentes: prevenção, monitoramento e relatórios das partes - o departamento reúne clubes, analistas e forças policiais para tratar do problema de todos os pontos de vista. "O número de casos de manipulação de resultados no futebol profissional diminuiu significativamente", disse Pedro Varas, chefe do departamento de integridade e segurança da LaLiga. "Hoje, todos os jogos do LaLiga Santander e LaLiga SmartBank são monitorados, assim como a maioria dos jogos da Segunda Divisão B e Terceira. Isso significa que seria muito improvável que um possível caso de manipulação de resultados não fosse detectado".

Oficinas de integridade para não se envolver em práticas ilegais

A primeira fase deste trabalho na LaLiga é a etapa de prevenção, que consiste na realização de oficinas educacionais (oficinas de integridade) com os próprios jogadores. "Os jogadores estão cientes dos riscos envolvidos na participação na manipulação de resultados e dos esforços da LaLiga para tentar evitá-la", diz Varas. "É importante conscientizá-los das consequências da atividade ilegal".





Na temporada 2018-2019, a LaLiga organizou 183 oficinas para 5.300 participantes dos times de futebol masculino LaLiga Santander e LaLiga SmartBank, além da Segunda Divisão B e Terceira, contando também com times femininos, juvenis e clubes de futsal. Todos os participantes receberam uma descrição geral do trabalho anticorrupção da LaLiga, com limitações para fazer apostas em jogos e conselhos sobre seu papel na prevenção de manipulação de resultados."Os jogadores participam de workshops de integridade pelo menos uma vez por temporada", acrescenta Varas. "Assim, garantimos que eles entendam os riscos e as consequências legais de manipular uma partida na Espanha, bem como os mecanismos de detecção e investigação que usamos na LaLiga para impedir que isso aconteça".





Durante tais sessões, também ficou claro que as apostas esportivas, a troca de informações privilegiadas e a aceitação de bônus de terceiros também são proibidas e têm penalidades severas - podendo levar a sentenças de prisão de até quatro anos na Espanha, bem como proibições esportivas. "Os jogadores estão cada vez mais conscientes da necessidade de evitar comportamentos que possam colocar em risco não apenas suas carreiras esportivas, mas também suas vidas pessoais", explica o chefe do departamento de integridade e segurança da LaLiga. "Todos os anos recebemos comentários positivos das sessões e níveis mais altos de participação".

Tyche, a ferramenta desenvolvida pela LaLiga que monitora as correspondências

No lado técnico, a LaLiga consegue monitorar as partidas ao vivo para ajudar os analistas a detectar qualquer atividade suspeita, graças ao Tyche 3.0: software desenvolvido internamente pela LaLiga, que monitora os dados das 40 principais casas de apostas do mundo, responsáveis por mais de 800.000 usuários registrados por dia. Segundo José Ignacio Arbea, diretor de integridade e segurança da LaLiga, se trata "da ferramenta mais avançada do mundo em seu campo". "A Tyche contém dados de apostas ao vivo de todos os jogos de futebol profissionais e não profissionais espanhóis e os compara em tempo real com as ações", continuou Arbea. "Em seguida, gera alertas que são posteriormente analisados por pessoal especializado da LaLiga".





O monitoramento é realizado com um algoritmo de aprendizado de máquina que prevê probabilidades de apostas de acordo com a hora da partida e os eventos. Os analistas investigam os alertas gerados pelo Tyche para determinar se havia uma explicação esportiva ou lógica para o movimento. "O Tyche 3.0 nos colocou na vanguarda da batalha contra manipulação de resultados no cenário global", disse Arbea. "Somos a única liga que desenvolveu esse software internamente, já que o restante das competições geralmente terceiriza esse serviço para fornecedores externos. Isso nos dá um potencial muito maior, não apenas em termos de nossas atividades em todo o país, mas também nos permite ajudar outras ligas e esportes que agora estão começando a desenvolver programas de integridade".

Investigação e denúncia para realizar a operação policial

Nos casos em que qualquer atividade suspeita for detectada, a LaLiga está em uma posição privilegiada para tomar uma ação decisiva. Graças à sua estreita relação de trabalho com a Polícia Nacional, os relatórios oferecidos pelo Tyche 3.0 podem ser reconhecidos como prova de um crime e processados em conformidade, com a assistência da Direção Geral de Regulação de Jogos (DGOJ). E, como as atividades recentes mostraram, é um sistema que obtém resultados.





"Nas últimas três temporadas, registramos mais de 15 reclamações no futebol não profissional, o que levou às operações judiciais 'Pizarro' e 'Cortés' que foram realizadas pela Polícia Nacional com mais de 50 prisões", disse Arbea. "Também instigamos a operação 'Oikos' que levou a vários detidos. Tudo isso significou uma grande redução de irregularidades nas duas últimas temporadas e uma maior eliminação da corrupção esportiva [...] é muito difícil alcançar risco zero, mas o sistema que temos nos coloca na melhor posição para eliminar completamente a corrupção na competição", concluiu Varas.