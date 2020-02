Em dia marcado por novo - e polêmico - volante da Mercedes, Raikkonen lidera com Alfa Romeo

(Foto: Getty Images)









Mais do que o melhor tempo do dia marcado por Kimi Raikkonen com a Alfa Romeo, o segundo dia da pré-temporada da Fórmula 1 foi marcado por uma peça, ou melhor, por peças... Pela peça pregada pela Mercedes com uma... nova peça, mais especificamente um volante com uma movimentação além da habitual para os lados, mas para frente e para trás.





Batizado pela equipe de sistema DAS, a mobilidade extra do volante é usada nas retas. Assim que entra na reta, o piloto puxa o volante para trás, para recolocá-lo na posição normal, mais à frente, antes da curva seguinte. A Mercedes não explicou, mas o DAS foi criado para preservar os pneus em linha reta e deixá-los sempre na temperatura ideal nas aproximações para as curvas.





- Temos um sistema no carro, é uma ideia nova. Temos um nome para isso. É chamado DAS, se você estiver interessado. O sistema DAS introduz uma nova possibilidade de movimento ao volante. Não é uma novidade para a FIA. Temos trabalhado com eles a respeito desse sistema há algum tempo, e as regras sobre a direção são bastante claras, e estamos plenamente confiantes de que preenchemos todos os requisitos - jurou o diretor técnico James Allison.





Se o sistema é eficaz o suficiente, ainda não se sabe. Fato é que a equipe hexacampeã mundial concentrou sua programação nos trechos mais longos e no uso de pneus mais duros. Hamilton, que deu 106 voltas pela manhã, foi o nono mais rápido, enquanto Valtteri Bottas, à tarde, foi o 13º e último.





Bottas ficou a 2s2 da melhor marca de Raikkonen, feita a 40 minutos do fim da sessão, com pneus macios. Logo depois, a Alfa do finlandês parou, ocasionando a única bandeira vermelha. Pouco antes, o próprio Bottas havia recolhido a Mercedes aos boxes com um problema elétrico.





O top 5 desta quinta-feira foi completado por Sergio Pérez (Racing Point), Daniel Ricciardo (Renault), Alexander Albon (RBR) e Pierre Gasly (Alpha Tauri). Os treinos de pré-temporada continuam em Barcelona nesta sexta-feira, e o GloboEsporte.com acompanha em tempo real a partir das 5h. Depois, os carros só voltam à pista para mais três dais de treinos, entre os dias 26 e 28.





Racing Point ou Mercedes?





Sergio Pérez liderou a maior parte do dia e só perdeu o primeiro lugar no fim. Diante disso, o excelente desempenho da Racing Point nos primeiros dias de testes e o fato de o carro ser muito parecido com a Mercedes também renderam polêmica. Visualmente as semelhanças são bem perceptíveis, a ponto de a própria Fórmula 1 ter produzido um vídeo comparativo.





Comparação do carro da Mercedes com o da Racing Point





Carlos Sainz, da McLaren, reclamou publicamente do fato de a colaboração técnica entre Mercedes e Racing Point poder estar ultrapassando uma fronteira aceitável:





- Você pode ver algumas das equipes menores recebendo muita ajuda das equipes maiores. Então, se eles vierem aqui com um carro muito parecido com o RBR do ano passado ou com a Mercedes do ano passado, será muito difícil para a McLaren dar esse grande passo.





Vettel, enfim, na pista





Depois de ficar fora de todo o treino de quarta-feira por causa de uma gripe, Sebastian Vettel finalmente pilotou pela primeira vez a Ferrari SF1000. Depois de Charles Leclerc guiar pela manhã, o tetracampeão assumiu o carro à tarde e fez um tempo melhor do que o do companheiro.





Na parte final do treino, Vettel colocou um jogo de pneus macios e acabou na sexta colocação, duas posições à frente de Leclerc, que usou compostos médios.





Quilometragem elevada; Grosjean roda





Pelo segundo dia consecutivo, quase todas as equipes conseguiram ultrapassar as 100 voltas completadas, exceto a Renault. Isso é considerado fundamental para os times, que em 2020 têm apenas seis dias de pré-temporada.





O recordista de voltas completadas foi Romain Grosjean, que registrou 158 passagens. Isso equivale a mais do que distância de dois grandes prêmios. No fim do dia, o francês rodou e teve de encerrar as suas atividades nesta quinta-feira...





