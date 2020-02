Em jogo com dois gols anulados pelo VAR, Manchester United vence o Chelsea no Stamford Bridge

O Manchester United voltou a fazer gol depois de três rodadas de seca, e fez logo dois, e logo no clássico contra o Chelsea, e logo em Stamford Bridge, a casa do rival: vitória por 2 a 0, pela 26ª rodada do Campeonato Inglês, em um jogo marcado, mais uma vez, por intervenções polêmicas do VAR. O time de Londres tem bons motivos para reclamar do árbitro de vídeo. No primeiro tempo, deixou passar em branco uma entrada dura de Maguire em Batshuayi, sem bola. O mesmo Maguire que iria fazer o segundo gol do Manchestar, na etapa final - o primeiro foi do atacante Martial, pouco antes do intervalo. O VAR também anulou dois gols do Chelsea, o primeiro em uma interpretação, no mínimo, incompleta, ao considerar empurrão de Azpilicueta no lance e ignorar que o lateral tinha sido empurrado por Fred antes.





O Manchester United ainda faz uma campanha não mais do que razoável no Campeonato Inglês, mas já pode se considerar na briga pela última vaga na Champions League. Com a vitória, o time pulou para sétimo lugar, com 38 pontos, três a menos que o próprio Chelsea, o quarto. E ainda fica a expectativa pela confirmação da punição ao City, que se for proibido de disputar a Liga dos Campeões abrirá vaga para o quinto colocado. Confira a tabela atualizada da Premier League.





Não foi um bom jogo no primeiro tempo. As duas equipes vinham de três rodadas sem vitória, e a correria do início da partida mostrava o motivo. Pouquissima inspiração de lado a lado. Mas o Chelsea, com apoio da torcida, conseguia ao menos exercer alguma pressão, que terminava nos erros de Pedro e Batshuayi no ataque. Aos 20 minutos, a primeira polêmica: Maguire e Batshuayi cairam fora de campo, e o zagueiro do Manchester deixou o pé esticado, acertando o rival. O VAR avaliou o lance mas não considerou agressão, gerando reclamação dos Blues. Dominado, o Manchester saiu na frente aos 44 minutos, em um dos seus poucos ataques, com um gol de cabeça de Martial após boa jogada pela direita de Wan-Bissaka.





O Chelsea empatou o jogo aos 11 minutos do segundo tempo, com um gol do zagueiro Zouma, completando escanteio de Willian. Ou melhor, empataria se o VAR não tivesse entrado em ação pela metade para anular o lance. O árbitro de vídeo viu o empurrão de Azpilicueta em Williams na área. Mas ignorou que a falta só aconteceu porque o lateral do Chelsea tinha sido empurrado antes por Fred. Aos 20, Bruno Fernandes cobrou escanteio na cabeça de Maguire, que fez 2 a 0. E, aos 31, o Chelsea teve outro gol anulado pelo VAR. Por centímetros. No rigor da regra, impedimento de Giroud, que tinha metade do pé direito à frente do pé de Maguire no momento do passe.





