Em jogo emocionante, Real Madrid perde em casa e é eliminado da Copa do Rei

Real Madrid e Real Sociedad fizeram uma partida simplesmente emocionante nesta quinta-feira, no Santiago Bernabéu. O Real chegou a estar perdendo por 4 a 1, mas mostrou poder de reação nos últimos minutos e quase empatou. De qualquer forma, mais do que merecida a classificação da Sociedad para as semifinais da Copa do Rei. O placar de 4 a 3 foi justo. Foi a primeira derrota do Real Madrid em casa nesta temporada e o fim de uma invencibilidade de 21 jogos.





Apesar da derrota, dá para dizer que o atacante Vinícius Júnior foi um dos destaques do jogo. O brasileiro criou várias oportunidades de gol no primeiro tempo para o Real Madrid, com as suas arrancadas. No segundo, ele continuou infernizando a defesa adversária , chegou a marcar um gol (anulado, por impedimento) e ainda deu a assistência para o gol de Rodrygo. Uma atuação intensa do início ao fim.





É muito complicado não considerar o atacante Isak como o grande nome da vitória histórica da Real Sociedad nesta quinta-feira. Verdade que ele desperdiçou boas chances na etapa inicial. Mas a pontaria nos últimos 45 minutos foi impressionante. Primeiro ele teve um gol anulado, por impedimento. Depois, marcou um belo gol, num semi-voleio, de canhota. Ainda fez o terceiro da Sociedad, com uma bomba de direita. Isso tudo com 10 minutos de segundo tempo. Para fechar a atuação de gala, ele que deu a assistência para o quarto gol do time, marcado por Merino.





A etapa final foi de tirar o fôlego, com seis gols. A Real Sociedad seguiu sendo muito mais perigosa e marcou três gols nos primeiros 10 minutos, mas um foi anulado por impedimento. Esses três gols foram marcados por Isak. O Real Madrid conseguiu diminuir logo depois, com o brasileiro Marelo. O jogo ficou totalmente aberto e a Real Sociedad ampliou a goleada para 4 a 1, com Merino. Zidane fez mais duas alterações e apostou no tudo ou nada. Vinícius Júnior teve um gol anulado, mas logo depois fez boa jogada e deixou Rodrygo na cara do gol para diminuir a diferença. Já nos acréscimos, Nacho Fernández deixou o placar em 4 a 3.





O Real Madrid começou o jogo com Éder Militão, Marcelo e Vinícius Júnior entre os titulares. O último foi o principal destaque do time na etapa inicial, com ótimas arrancadas. Mas o Real cometeu muitos erros de passe, desperdiçando as jogadas. A Real Sociedad criou muito perigo nos contra-ataques. Numa mistura de azar e vacilo do goleiro Areola, o time visitante abriu o placar, no chute rasteiro de Ödegaard. E poderia ter feito 2 a 0, não fosse a má pontaria de Isak.





Globo Esporte