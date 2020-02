Em prévias olímpicas, Evandro/Bruno e Ágatha/Duda vão às finais em Maceió

(Foto: Wander Roberto/Inovafoto/CBV)









Coincidência ou ironia do destino? A semifinal da etapa de Maceió do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia reservou dois confrontos que podem ser chamados de prévias olímpicas, uma vez que as quatro duplas classificadas para os Jogos de Tóquio 2020 se enfrentaram neste sábado. No masculino, Evandro e Bruno Schimdt levaram a melhor sobre Alison e Álvaro Filho por 2 sets a 1 (19/20, 21/11 e 15/8). Eles decidem o título contra Ricardo/Vítor Felipe, que derrotaram André/George na outra semi. No feminino, Ágatha e Duda derrubaram Ana Patrícia e Rebecca também por 2 sets a 1 (18/21, 23/21 e 15/9). As adversárias na decisão saem do duelo Fernanda Berti/Taiana x Victoria/Tainá.





As finais acontecem neste domingo a partir das 9h com transmissão do SporTV3. Maceió é a quinta etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 2019/20. Cada evento do Circuito Brasileiro distribui R$ 46 mil às duplas campeãs dos dois naipes, além de pontos no ranking.

Alison e Álvaro perdem de virada

A semifinal masculina começou equilibrada com leve predominância da dupla Evandro/Bruno Schimdt. Alison e Álvaro só foram passar à frente, quando o "Mamute" conseguiu o bloqueio, fazendo 5 a 4. Depois de pontuarem na jogada seguinte, Alison e Álvaro passaram a manter uma diferença de dois pontos até a parte final do set, quando conseguiram o primeiro set point: 20 a 18. O ponto da vitória veio num toque sutil de Alison, que marcou 20 a 19.





O segundo set começou favorável a Evandro e Bruno Schimdt, que abriram 7 a 3 e depois 10 a 4. Errando muito, principalmente na recepção, Alison e Álvaro viram os rivais fazerem 13 a 5. Administrando a vantagem com tranquilidade, a dupla de verde tratou de fechar a parcial em 21 a 11, forçando o terceiro set.





Mais confiantes, Evandro e Bruno dominaram os primeiros pontos do tie-break, chegando a fazer 8 a 5 e depois 9 a 6. Num bloqueio em Alison, Evandro conseguiu o 10º ponto, deixando a sua dupla muito perto da vitória. O 11º foi marcado por Bruno Schimdt numa largadinha: 11 a 6. Sem forças para reagir, Alison e Álvaro viram os rivais definirem a partida em 15 a 8.

Ágatha e Duda têm vitória heroica

Sacando muito bem, Ana Patrícia e Rebecca começaram melhores abrindo 5 a 3 no primeiro set. Sem deixar se abater, Ágatha e Duda conseguiram se recuperar no meio da parcial, quando empataram em 10 a 10. Com Ana Patrícia bem na rede, a dupla de amarelo pulou para 16 a 13, obtendo o match point minutos depois, num bloqueio em Ágatha: 20 a 17. Com a vitória no set bem encaminhada, coube a Ana Patrícia/Rebecca fechar em 21 a 18.





O segundo set teve a sua primeira metade equilibrada e com algumas alternâncias no placar. Na parte final, Duda teve alguns momentos de predominância em quadra, levando a sua dupla a fazer 13 a 11. Só que Ana Patrícia e Rebecca reagiram após parada técnica, virando para 14 a 13. Pressionadas, Ágatha e Duda viram as rivais conseguirem dois match points: 20 a 18. Só que a dupla de azul conseguiu uma reação heroica, vencendo o set por 23 a 21.





A virada sofrida abalou Ana Patrícia e Rebecca, que começaram o tie-break perdendo por 6 a 1. Errando muito, a dupla de amarelo não foi páreo para Ágatha e Duda, que trataram de fechar o jogo em 2 a 1 vencendo o terceiro set por 15 a 9.





Globo Esporte