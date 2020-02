Estreante marca, e Tottenham vence o Manchester City com apenas duas finalizações certas

Foi uma vitória de José Mourinho ao seu estilo. E justamente diante de Pep Guardiola, um de seus maiores rivais na área técnica. Pressionado quando o jogo era de 11 contra 11, o Tottenham aproveitou o período com um a mais e construiu a vitória sobre o Manchester City, por 2 a 0, neste domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês. O estreante Bergwijn chegou do PSV ao longo da semana e abriu o placar aos 18 minutos do segundo tempo. Pouco depois, aos 26, Son completou na casa dos Spurs. Essas foram as duas únicas finalizações do time no alvo em todos os 90 minutos – a terceira saiu já nos acréscimos.





Aconteceu muita coisa, mas a jogada chave talvez não tenha sido de gol. Aos 14 minutos do segundo tempo, quando Guardiola ensaiava colocar Gabriel Jesus em virtude da grande pressão ineficaz do City, Zinchenko parou Winks em contra-ataque. Recebeu o segundo amarelo e acabou indo para o chuveiro mais cedo. O Tottenham aproveitou o tempo com um a mais e conseguiu a preciosa vitória.





O primeiro tempo foi de domínio do City e confusões, especialmente com o VAR. Primeiro, Sterling deu entrada duríssima em Dele Alli, mas escapou de receber o vermelho pela análise de Kevin Friend, árbitro de vídeo. Depois, Agüero sofreu pênalti de Aurier, mas a bola seguiu em jogo por dois minutos até que Mike Dean parasse por conta própria e assinalasse a infração. Lloris defendeu a cobrança de Gündogan (foto) adiantando-se poucos centímetros (ignorado pela arbitragem) e, no rebote, Sterling forçou nova penalidade. VAR em ação mais uma vez, mas nada marcado - Sterling poderia, inclusive, ter recebido o segundo amarelo por simulação, mas ficou em campo até ser substituído por Cancelo na etapa final.





Bergwijn fez o seu primeiro gol pelos Spurs num bonito lance. Aos 18 do segundo tempo, o holandês ex-PSV recebeu passe de Lucas, matou no peito e, sem deixar a bola cair, acertou um chutaço para superar Ederson. Aos 26, Ndombélé encontrou Son, que ajeitou o corpo e bateu com força, com leve desvio em Fernandinho.





As muitas chances desperdiçadas pelo City acabaram punindo o time, derrotado pela sexta vez neste Inglês - igualando a pior marca com Guardiola, na temporada 2016/17. O resultado está na tabela: a distância para o líder Liverpool subiu para 22 pontos em 25 rodadas. O Tottenham, por sua vez, subiu uma posição, é o quinto, com 37 pontos, e já mira o Chelsea. Veja aqui a tabela atualizada.





Agora são 23 confrontos entre dois dos maiores treinadores da atual geração, com 10 vitórias para Guardiola, sete empates e seis vitórias para Mourinho. Eles só podem se enfrentar novamente nesta temporada num eventual mata-mata de Copa da Inglaterra e/ou Liga dos Campeões.





Globo Esporte