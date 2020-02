Everaldo Marques assina contrato com SporTV

(Foto: Leo Martins/UOL)

O jornalista Everaldo Marques, que há 15 anos estava no comando de programas e narrações da ESPN, assinou contrato com o SporTV para o decorrer de 2020. O jornalista comandou no domingo (2) o Super Bowl 54, a final do futebol americano, sua última grande cobertura na emissora. O contrato com a ESPN terá vínculo até a próxima sexta-feira (7).





As informações foram publicadas pelo UOL Esporte, que informou que a notícia pegou de surpresa a diretoria da ESPN. O canal ainda fez uma contraproposta para reverter o quadro, mas o profissional optou pela nova emissora. Sua estreia no grupo Globo ainda não foi definida.





A saída de Everaldo foi amigável e sem desconforto. Marques ficou conhecido por suas transmissões nas temporadas da NFL, a liga de futebol americano nos Estados Unidos. Além disso, o jornalista esteve em coberturas “in loco” nas finais da NBA e em edições do Super Bowl.





A ESPN ainda não definiu se contratará um substituto ou não para o narrador.