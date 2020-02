Exercícios físicos ajudam a regular o metabolismo e evitar doenças

Cada vez mais os médicos alertam as pessoas sobre a importância de se fazer exercícios físicos para ter mais qualidade de vida e prevenir doenças, como a obesidade e doenças cardíacas. A prática de atividades auxilia no bom funcionamento do organismo, traz bem-estar, regula o sono e ajuda a manter o peso corporal. O ideal, segundo os especialistas, é manter uma rotina constante de exercícios, para que o corpo se ajuste ao movimento, promovendo uma regularização do metabolismo.





Para entrar de vez na rotina de atividades físicas, Dr. Gustavo Solano, cirurgião vascular e triatleta amador, recomenda algumas dicas especiais.





Confira:





Escolha uma atividade que te dê prazer: não adianta ir para academia ou praticar qualquer atividade contra a própria vontade. A dica é buscar exercícios que proporcionem algum prazer. O leque de opções é grande, indo de caminhadas regulares a esportes de maior impacto, como futebol, corrida, natação, entre outros. Correr ou pedalar com um visual bacana e ouvindo uma boa música também pode ser prazeroso.





Convide um familiar ou amigo: praticar exercícios na companhia de alguém é sempre mais agradável. Ter um amigo ou familiar pode te incentivar quando sentir preguiça. Fazer parte de uma assessoria esportiva aumentará ainda mais seu círculo de amigos.





Invista em acessórios para ajudar nas atividades físicas: outra forma de motivação é ter acessórios apropriados para a prática de exercícios. Pode ser um tênis adequado para correr, vestuário esportivo ou algo mais específico, como meias de compressão graduada para prática de atividades físicas. A SIGVARIS GROUP, marca especialista em produtos de compressão, possui a UP 25, destinada à melhora do desempenho na realização de atividades, e a UP 17, desenvolvida para a recuperação muscular. Os acessórios evitam que o desgaste do corpo impeça a continuidade da prática esportiva.





Controle a alimentação: é fundamental controlar a alimentação e investir em alimentos saudáveis, principalmente à noite. Alimentos gordurosos e calóricos devem ser evitados, porém, se o consumo existir, deve acontecer nas primeiras refeições do dia, quando o corpo ainda terá tempo para queimar essas calorias.





Estabeleça metas e recompensas: a adaptação do organismo aos exercícios deve ser gradativa. Não adianta pensar que, repentinamente, uma pessoa sedentária irá cinco vezes por semana à academia ou correr 30 Km em uma semana. Forçar o corpo a isso vai gerar estresse e poderá causar lesões, aumentando a chance de abandono da atividade. As metas precisam ser graduais. Por exemplo, no primeiro mês, se exercitar ao menos duas vezes por semana. No segundo mês, três vezes, e assim por diante, até que se estabeleça uma rotina regular de exercícios. Se você é praticante de corrida, natação ou ciclismo inscreva-se em uma prova curta e procure uma assessoria para te ajudar a manter o estímulo à prática esportiva.