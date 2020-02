F1 2020: Williams revela carro e luta para deixar fim do pelotão após dois anos na lanterna

Última colocada no Mundial de Construtores nas temporadas 2018 e 2019 da Fórmula 1, a Williams apresentou nesta segunda-feira o modelo FW43 com o qual tentará deixar a lanterna entre as equipes. Segundo a própria equipe divulgou, será uma evolução do carro do ano passado, que começou muito atrás dos demais e chegou ao fim da temporada um pouco melhor.





A pintura do novo carro, pelo menos, mudou. Do azul e branco passou para uma combinação entre azul, branco e vermelho, devido ao seu principal patrocinador. A tradicional equipe inglesa, dona de sete títulos de construtores na principal categoria do automobilismo, segue com motores Mercedes.





Imediatamente após a divulgação do novo carro pela internet, a Williams levou o carro para seu teste de checagem no autódromo de Barcelona, na Espanha. Após deixar boa impressão na temporada de estreia apesar do carro muito ruim, o inglês George Russell foi o primeiro a andar com o novo carro.





Russell terá como companheiro de equipe o único estreante entre os 20 pilotos do grid, o canadense Nicholas Latifi, vice-campeão da Fórmula 2 no ano passado.





- Demos muita atenção à compreensão das áreas problemáticas do FW42 e escolhemos cuidadosamente as partes do carro a serem desenvolvidas, aquelas que nos dariam o melhor desempenho pelos recursos que temos. O principal conceito por trás do FW43 é que ele é um desenvolvimento contínuo do FW42, sem alterações fundamentais no layout. O indicador mais importante de que estamos no caminho certo será o nível de correlação que temos entre o kit de ferramentas que usamos para projetar o carro e o que os dados da pista estão nos dizendo. Houve uma taxa de desenvolvimento saudável no túnel de vento e descobrimos melhorias razoáveis ​​na eficiência do resfriamento - disse o diretor de design Doug McKiernan.





Nesta segunda-feira, as equipes Haas e Renault também fizeram o teste de checagem de seus novos carros em Barcelona. Os primeiros treinos de pré-temporada serão realizados nesta quarta-feira no circuito espanhol.





Calendário de lançamentos dos carros





11 de fevereiro - Ferrari - Reggio Emilia (Itália)

12 de fevereiro - Renault - Paris (França)

12 de fevereiro - RBR - online

13 de fevereiro - McLaren - Woking (Inglaterra)

14 de fevereiro - Mercedes - Silverstone (Inglaterra)

14 de fevereiro - Alpha Tauri - Salzburg (Áustria)

17 de fevereiro - Racing Point - Mondsee (Áustria)

17 de fevereiro - Williams - Grove (Inglaterra)

19 de fevereiro - Haas - Barcelona (Espanha)

19 de fevereiro - Alfa Romeo - Barcelona (Espanha)





Globo Esporte