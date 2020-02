Federação Paulista afasta árbitro e auxiliares que atuaram em São Paulo x Novorizontino após erros

(Foto: ADRIANA SPACA/FRAMEPHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO)









O árbitro Flávio Roberto Mineiro Ribeiro e os auxiliares Vitor Carmona Metestaine e Enderson Emanoel Turbiani da Silva foram afastados pela Federação Paulista de Futebol após avaliação do desempenho da equipe no empate entre São Paulo e Novorizontino, na última segunda-feira, no Morumbi, pela quarta rodada do Paulista.





A Federação indicou que o árbitro e os auxiliares passarão por período de reciclagem, com acompanhante de psicólogos, equipe técnica e do departamento de arbitragem.





Foram quatro erros cometidos pelo trio, todos contra o São Paulo, segundo o comentarista de arbitragem da Globo, Salvio Spinola Fagundes Filho.





Dois gols marcados pelo São Paulo, ambos por Alexandre Pato em posição legal, foram anulados na partida. A arbitragem também ignorou dois pênaltis a favor do time da casa, os dois deveriam ter sido marcados, segundo Salvio Spinola.





O Novorizontino saiu na frente, com Higor Leite, e o São Paulo só conseguiu empatar no final, com Brenner.





A atuação da arbitragem foi alvo de críticas contundentes da diretoria do São Paulo:





– O VAR nem fez falta hoje. Foi uma atuação calamitosa do árbitro. É uma pré-temporada, todo um trabalho sério, com os jogadores se dedicando ao máximo, e alguns saíram até machucados. Foi um nível que não se pode aceitar. A própria Federação vai reconhecer. Isso não pode acontecer em um nível de jogo como esse. É um desrespeito ao torcedor, ao jogador. Foi uma vergonha para todo o contexto do futebol, para a Federação. Podia muito bem ter sido evitado – afirmou o diretor de futebol Raí.





A Comissão de Arbitragem da Federação se reuniu na manhã desta terça para tomar a decisão. Houve uma conversa com a equipe de arbitragem do jogo logo depois da partida, quando eles admitiram os erros.





Uma nota foi divulgada na manhã desta terça-feira pela Federação:





A Comissão de Arbitragem da Federação Paulista de Futebol vem a público se pronunciar sobre a arbitragem do jogo São Paulo x Novorizontino, ocorrido nesta segunda-feira (4).





1-) Foram identificados quatro erros capitais na arbitragem da partida: dois gols mal anulados e dois pênaltis não marcados, todos a favor do São Paulo Futebol Clube;





2-) Prontamente, após o jogo, a Comissão de Arbitragem conversou com a equipe do jogo, que admitiu os erros e se desculpou por eles;





3-) Nesta manhã, após reunião, esta Comissão decidiu afastar os membros da equipe de arbitragem da partida por considerar que os erros cometidos são inaceitáveis. Todos os membros da equipe passarão por reciclagem, com as equipes psicológica, técnica e física do departamento;





4-) Aos torcedores, jogadores, comissões técnicas e dirigentes dos clubes, lamentamos os erros cometidos por nossos profissionais. Reiteramos que a Comissão de Arbitragem da FPF trabalha para que as partidas ocorram com a menor interferência da arbitragem, apenas para mediar um grande espetáculo: o futebol protagonizado por seus atletas. Erros eventuais acontecem com todos. Mas erros crassos não são admitidos e deverão ser corrigidos.





Globo Esporte