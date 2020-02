Federer vence Nadal com novo recorde mundial de público em estádio da Copa da África do Sul

(Foto: Ashley Vlotman/Getty Images)









São 39 títulos de Grand Slam em quadra. Quatro medalhas olímpicas, sendo três de ouro. Mas o recorde quebrado nesta sexta-feira foi nas arquibancadas: 48 mil pessoas estiveram no estádio da Cidade do Cabo, na África do Sul, para assistir a uma partida de tênis. Novo recorde mundial! Claro, não era uma simples partida. Era Roger Federer contra Rafael Nadal. Os dois maiores vencedores de Grand Slam da história, 20 para o suíço e 19 para o espanhol.





- A vantagem desta noite é que ele não pode me pegar (no recorde de Slams), então estou tranquilo - bricou Federer antes da partida.





E foi assim, uma partida amistosa, divertida, recheada de atrações além dos tenistas que disputam para mostrar quem é o melhor de todos os tempos. Antes do jogo houve inclusive apresentações artísticas, tocou "Waka Waka" (mas sem Shakira), referência à Copa de 2010, em um estádio que recebeu oito jogos naquele mundial.





O jogo foi a sexta edição destes amistosos que Federer e Nadal organizam para arrecadar fundos para as fundações beneficentes que levam seus nomes. Chamado de "Jogo na África", a partida tinha um caráter sentimental para Federer. O atual número 3 do mundo tem pai (Robert) suíço e mãe (Lynette) sul-africana. Ele chegou a se emocionar, antes do jogo, quando sua mãe pisou em quadra ao lado de Nadal, segundo colocado do ranking mundial, ambos atrás apenas do sérvio Novak Djokovic.





O antigo recorde mundial de público no tênis também pertencia a uma exibição de Federer. Em novembro passado, o suíço de 38 anos venceu o alemão Alexander Zverev, por 2 a 1, em partida com 42.517 espectadores na tradicional Praça de Touros, na Cidade do México.





Quanto foi o jogo? Ah, 2 sets a 1 para Federer, parciais de 6/4, 3/6 e 6/3. Mas era o que menos importava nesta sexta...





Antes da partida principal, Federer também venceu Nadal em duplas. O parceiro do suíço foi o bilionário Bill Gates, de 64 anos e fundador da Microsoft. Nadal jogou ao lado do comediante sul-africano Trevor Noah, de 35. Toda renda arrecadada com a bilheteria será revertida para os projetos sociais dos tenistas. O suíço, inclusive, mantém escolas em países da África e investe na educação do continente.





O placar do jogo de duplas? Um sete só, de 6/3, para Federer/Gates sobre Nadal/Trevor.





