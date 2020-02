Ferroviária supera Fla, Corinthians e Santos e lidera ranking nacional de clubes do futebol feminino

(Foto: Divulgação / Ferroviária)









A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na última terça-feira, a atualização do ranking nacional de clubes do futebol feminino. E para quem não esperava, a Ferroviária, da cidade de Araraquara, subiu três posições na escalada - somando 9.936 pontos-, desbancou clubes tradicionais como Flamengo, Corinthians e Santos, e, agora, tomou para si o topo da lista e o status de melhor equipe do país na categoria.





O ranking fica definido através de um cálculo acerca das façanhas dos clubes em competições nos últimos cinco anos. Na cola da Ferroviária está nada mais do que o Flamengo (com 9.800 pontos e que também ganhou quatro posições), Corinthians (9.424) e Santos (9.360). O Timão, inclusive, disputou duas finais contra a equipe grená. A Locomotiva se deu melhor no Brasileirão e conquistou o seu bicampeonato. No entanto, a taça de campeão da Libertadores ficou no Parque São Jorge. Ao fim da temporada, o Time do Povo escalou seis posições no ranking. Entenda, abaixo, como se dá a pontuação do ranking nacional de clubes do futebol feminino:





A liderança da Locomotiva ganhou protagonismo através da grande temporada realizada no ano de 2019, quando conseguiu o título de campeã brasileira da Série A1 e também o vice-campeonato da Libertadores, em sua segunda final continental. Antes, em 2015, a equipe disputou a decisão e faturou o título de forma invicta, em confronto contra o Colo Colo-CHI.