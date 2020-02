Fifa irá lançar fundo para auxiliar jogadores sem salário

Por Redação Blog do Esporte









A Fifa e a FIFpro (Federação Internacional dos jogadores Profissionais) vão criar um fundo para auxiliar atletas que ficam sem salários quando os clubes que eles atuam fecham ou passam por dificuldades financeiras. A ideia é juntar cerca de 16 milhões de dólares (R$ 69,1 milhões) até 2022.





O Fundo será lançado em 1 de julho de 2020 e deve receber parcelas de 3 milhões este ano. Em seguida, em 2021, o fundo deve receber mais 4 milhões e em 2022 mais 4 milhões. Além disso, mais de 5 milhões seriam destinados para jogadores sem receber no período de julho de 2015 a junho de 2020.





“Enquanto esse montante não vai cobrir a totalidade do salário dos jogadores, o fundo vai servir como uma rede de segurança para eles”, explicou as entidades em comunicado. A FIFpro estima que cerca de 50 clubes de 20 países, a maioria na Ásia e Leste da Europa, fecharam nos últimos cinco anos e centenas de jogadores ficam sem receber e sem perspectivas de receber os salários previstos em contratos.





O presidente da Fifa, Gianni Infantino, comentou sobre este anúncio:





“Esse acordo e nosso comprometimento em ajudar jogadores em uma situação difícil mostram como nós interpretamos nosso papel de ser o corpo que governa o futebol mundial. Nós estamos aqui para alcançar aqueles que precisam, especialmente dentro da comunidade do futebol. Isso começa com os jogadores que são os personagens principais do jogo”.