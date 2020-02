Flamengo, Corinthians e Atlético-MG lideram ranking histórico de público em torneios nacionais

(Foto: André Durão)









O Campeonato Brasileiro de 2019 teve a maior média de público pagante do século (21.237 torcedores por jogo) e a segunda da história da competição, superada apenas pela edição de 1983 (22.953). Mas em relação aos números históricos dos clubes? Quem possui as maiores médias? O pesquisador cearense João Ricardo de Oliveira, especialista em analisar a frequência de público no futebol brasileiro, encarou o desafio de calcular quais os times têm a maior presença de torcedores nos jogos como mandantes nos campeonato nacionais.





A pesquisa, publicada pelo site "Verminosos por futebol", leva em conta os públicos de todos os jogos disputados de 1967 (do então Torneio Roberto Gomes Pedrosa) a 2019. Além da Série A, foram analisados os números das Séries B (a partir de 2003), C (2005) e D (2009),. E também as partidas da Copa do Brasil, que foi criada em 1989.





O estudo revela que o Flamengo lidera o ranking, com a média de 29.159 torcedores pagantes por jogo. A pesquisa computou 804 partidas disputada pelo Rubro-Negro carioca em casa nessas competições no período 1967/2019. Que geraram um total de 23,444 milhões de pagantes.





Time mais popular do estado de São Paulo, o Corinthians ficou em segundo lugar no ranking, com 25.842 pagantes por jogo (19,924 milhões de torcedores em 771 jogos).





Em terceiro lugar está o Atlético-MG, com a média de 22.917. O Galo supera o Palmeiras, quarto colocado (21.371), e o Cruzeiro, quinto na lista (21.360).





Um dado que chama a atenção é o bom desempenho do Bahia, que ficou na sexta posição (20.658). O Tricolor baiano tem média de público pagante superior às do Grêmio, São Paulo, Internacional, Vasco e Fluminense, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º lugares, respectivamente (veja os números de cada clube na lista abaixo).





Em seguida, estão quatro clubes nordestinos: Ceará (12º), Fortaleza (13º), Sport (14º) e Santa Cruz (15º).





O Botafogo vem na 16ª posição. E o Santos é o vigésimo no ranking, atrás do Coritiba, Nacional-AM e Remo. A capacidade da Vila Belmiro, inferior a de estádios maiores de outras praças, influencia no resultado final.





Confira a lista das maiores médias de público*





1) Flamengo - 29.159 torcedores pagantes





2) Corinthians - 25.842





3) Atlético-MG - 22.917





4) Palmeiras - 21.371





5) Cruzeiro - 21.360





6) Bahia - 20.658





7) Grêmio - 19.554





8) São Paulo - 19.381





9) Internacional - 19.332





10) Vasco - 17.625





11) Fluminense - 16.797





12) Ceará - 16.501





13) Fortaleza - 15.508





14) Sport - 15.450





15) Santa Cruz - 15.083





16) Botafogo - 14.256





17) Coritiba - 13.485





18) Nacional-AM - 12.737





19) Remo - 12.588





20) Santos - 12.557





21) Vitória - 12.434





22) Paysandu - 12.305





23) Athletico-PR - 11.988





24) CSA - 10.595





25) Goiás- 10.211





26) Náutico - 9.709





27) Sampaio Corrêa - 8.898





28) Figueirense - 8.048





29) Botafogo-SP - 7.721





30) Joinville - 7.549





* leva em conta os jogos disputado pelos clubes em casa





**Fonte: João Ricardo de Oliveira/Verminosos por futebol





