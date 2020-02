Flamengo faz 3 a 0 na Ponte Preta e conquista a primeira vitória no Brasileirão Feminino

(Foto: Marcelo Cortes/CRF)









Após perder para o Santos por 4 a 0 na primeira rodada, o Flamengo conquistou a primeira vitória no Brasileirão Feminino. Debaixo de muita chuva, no Rio de Janeiro, Raquel (24' 2T), Carlinha (29' 2T) e Flávia (46' 2T) marcaram os gols do Rubro-Negro.





Pela terceira rodada da competição, o Flamengo recebe o São Paulo, no próximo domingo, às 14h, no Giulite Coutinho, no Rio de Janeiro. Já a Ponte Preta enfrenta o Internacional, também no domingo, às 20h, no Moisés Lucarelli, em São Paulo.





Globo Esporte