Frangaço de goleiro evita vexame, Brasil só empata com Uruguai e se complica no Pré-Olímpico

Imagine que o Brasil consiga a vaga para a Olimpíada. Se isso acontecer, agradeça muito a um jogador: Arruabarrena. O goleiro, com um frango difícil de explicar, deu o empate por 1 a 1 à equipe de André Jardine com o Uruguai, nesta quinta-feira, em Bucaramanga, pela segunda rodada do Quadrangular Final do Pré-Olímpico. E manteve as chances brasileiras de ir à Tóquio. Após uma noite de fraco desempenho, a seleção brasileira tem uma boa notícia: basta vencer a Argentina na última rodada para garantir a vaga. A má notícia é que o rival é o melhor time do torneio.





O Brasil chegou aos dois pontos, com dois empates no Quadrangular Final. O Uruguai ganhou seu primeiro ponto. Argentina, que tem três pontos, e Colômbia, que tem um, se enfrentam ainda nesta quinta. Em qualquer situação, basta uma vitória da equipe brasileira contra os argentinos na rodada final para a vaga em Tóquio 2020 ser conquistada. A seleção sub-23 também avança com um empate, se a Argentina vencer a Colômbia, e o Uruguai empatar com os colombianos no domingo.





O Brasil fez seu pior jogo no Pré-Olímpico. Se antes a defesa era um problema, nesta quinta, o ataque também não funcionou. Com pouca movimentação e falta de criatividade. O Uruguai marcou bem a saída de bola brasileira e abriu o placar com uma falha de Ivan. Ugarte chutou de fora, a bola desviou de leve em Fuchs, mas o goleiro brasileiro não conseguiu segurá-la.





A sorte do Brasil é que pouco depois Arruabarrena também se atrapalhou. E não foi pouco. Após cabeceio de Pedrinho, o goleiro uruguaio defendeu. Mas a bola escapuliu e ele, ao tentar segurá-la, colocou para dentro. Um frango incrível. Na segunda etapa, André Jardine lançou Pepê, Reinier e Igor Gomes nos lugares de Paulinho, Matheus Henrique e Pedrinho. Sem sucesso. Matheus Cunha teve uma grande chance com uma cabeçada na pequena área, mas parou no goleiro rival, e o empate se manteve: 1 a 1.





André Jardine não escondeu sua revolta após o gol do Uruguai. Ele jogou longe uma garrafa d'água e soltou alguns palavrões, irritado com a defesa brasileira. Confira no vídeo:





