Futebol italiano contra o coronavírus: jogos com portões fechados na Série A e Liga Europa

Dirigentes e governantes italianos parecem ter encontrado um jeito de equacionar os problemas de saúde pública e o calendário de jogos da Série A. Um pedido formal da Figc (Federazione Italiana Giuoco Calcio) ao ministério do Esporte deve resultar até a noite desta segunda-feira num decreto que autoriza a disputa das partidas mesmo com o aumento de infectados pelo coronavírus em território nacional: confrontos com portões fechados, sem público no estádio. Assim, evita a aglomeração de pessoas nas regiões mais afetadas pela doença, restringida pelas autoridades nacionais nos últimos dias, sem precisar adiar partidas.





- Dependemos exclusivamente do que serão avaliações políticas, técnicas e científicas. No momento, o que surge é uma provisão para a suspensão de eventos esportivos em algumas áreas geográficas. Tivemos o cuidado de distinguir os eventos que podem ser realizados a portas fechadas, fazendo esta solicitação - disse Gabriele Gravina, presidente da Figc.





A próxima rodada do Campeonato Italiano tem o clássico entre Juventus e Internazionale, em Turim, norte da Itália, justamente na região mais afetada pelo coronavírus. Antes, na quinta-feira, o time de Milão enfrenta o Ludogorets, da Bulgária, no jogo de volta pela fase de 16avos da Liga Europa, em outro confronto que deve ter portões fechados ao público.





Responsável pela organização da Série B, a Lega Pro decidiu adiar as próximas duas rodadas. O calendário do campeonato da segunda divisão tem folga em alguns dias de meio de semana para as partidas reprogramadas.





Globo Esporte