Goiás acerta retorno do zagueiro Rafael Vaz

O zagueiro Rafael Vaz, de 31 anos, está de volta ao Goiás. A diretoria esmeraldina acertou com o jogador na manhã desta terça-feira. Nas redes sociais, o clube já fez uma postagem enigmática referente ao retorno do atleta. O contrato será até o fim da temporada.





Rafael Vaz foi titular do Goiás no ano passado e disputou 48 jogos. Ele se destacou, sobretudo, pelos gols marcados. Foram sete ao todo, sendo cinco no Campeonato Brasileiro.





Embora existisse a intenção da diretoria em renovar com o zagueiro, as duas partes não chegaram a um acordo. Rafael Vaz vinha treinando à parte, no Rio de Janeiro.





Reforçar a defesa virou prioridade do Goiás após o início ruim de temporada. No Campeonato Goiano, por exemplo, a equipe sofreu oito gols em oito jogos. Na Copa Sul-Americana, o Esmeraldino perdeu por 1 a 0 para o Sol de América, do Paraguai, no jogo de ida da primeira fase.





