Goleiro do São Paulo deve receber alta no domingo após passar por exames em hospital

(Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net)









O São Paulo informou em suas redes sociais na tarde deste sábado que os exames do goleiro Denis Junior não tiveram nenhuma alteração. O jogador, no entanto, continuará sob observação no HCor (Hospital do Coração) e deve receber alta neste domingo.





Denis Júnior desmaiou durante as atividades desta manhã, no CT da Barra Funda, e teve um indício de convulsão. Ele foi prontamente atendido pelos médicos do clube e então levado ao hospital de ambulância.





– Boa notícia, torcida. Os exames de imagem do Junior não acusaram qualquer anormalidade. Avaliado pelo neurologista, ele está bem e sem alterações. Seguindo o protocolo para estes casos, o atleta será reavaliado neste domingo e, se não houver intercorrência, deverá receber alta – escreveu o São Paulo em suas redes sociais.





Aos 21 anos, Denis Júnior foi revelado pelas categorias de base do São Paulo e nesta temporada é o terceiro goleiro do elenco. Ele reveza muitas vezes o posto com Thiago Couto, também das categorias de base.





O São Paulo se prepara para enfrentar o Novorizontino, nesta segunda-feira, às 20h, no Morumbi, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.





Globo Esporte