Guardiola admite risco de demissão caso City não passe pelo Real Madrid na Champions

O treinador espanhol do Manchester City, Pep Guardiola, admitiu que pode ser demitido caso o time seja eliminado da Liga dos Campeões contra o Real Madrid. Desde que o treinador chegou ao clube inglês, ele conquistou cinco títulos nacionais, incluindo dois campeonatos ingleses, mas não conseguiu passar das quartas de final da principal competição continental em qualquer oportunidade com os Citizens. O jogo de ida das oitavas de final entre os times está marcado para o próximo dia 26, em Madri.





- Se nós não avançarmos, o presidente ou o diretor esportivo pode chegar e dizer: "Não estamos satisfeitos, nós queremos a Liga dos Campeões e vamos te demitir". Eu diria: "Ok, muito obrigado e foi um prazer". Isso aconteceu em várias oportunidades e pode ocorrer outra vez.





Mesmo com o título inglês distante, o treinador não vê a temporada do Manchester City como um desastre. A desvantagem para o Liverpool é de 22 pontos com apenas 39 ainda em disputa. Com isso, a Liga dos Campeões é o título mais importante que está ao alcance do clube nesta temporada, e aquele que Guardiola considera o mais difícil de conquistar.





- Eu quero ganhar a Champions League. Eu sonho com isso e vou gostar de preparar o time para jogar contra o Real... Estas duas semanas antes do jogo são os momentos mais felizes da minha profissão, imaginar o que podemos fazer para ganhar deles.





Globo Esporte