Gustavo Vieira garante permanência de Léo Franco, mas avalia situação do Botafogo-SP

Gustavo Vieira, homem-forte da Botafogo S/A, concedeu entrevista coletiva para esclarecer que Léo Franco, diretor de futebol, não sairá do cargo. Franco vem sendo questionado pela torcida desde 2019, sempre pelos montagem do elenco, que não agradou os torcedores.





Vieira disse que todos dentro da S/A passam por uma avaliação constante e que a permanência ou não depende de uma decisão do conselho. “A avaliação do Léo Franco é permanente, não só dele, de todos os profissionais. Não é o Gustavo que avalia, existe um conselho de administração, que se reúne, discute, entende se vai bem ou vai mal. A minha opinião eu explano nessas reuniões”.





Outro assunto discutido foi que Franco teria colocado o cargo à disposição depois da goleada para o Mirassol, o que Vieira negou. “Ele [Léo Franco] não pediu para sair. As mudanças têm que ser de postura e reforço de elenco”, disse Vieira. O cartola ainda afirmou que o Bota trabalha para uma mudança dentro de campo e na busca mais agressiva por reforços.





Gustavo Vieira se tornou um dos nomes fortes dentro do Botafogo-SP após a consolidação da S/A. Filho de Sócrates, que é ídolo do Pantera, Vieira vem acumulando decepções dentro da equipe. Em 2019, a equipe quase foi rebaixada no Paulista e não conquistou o acesso na série B do Brasileiro. Este ano, o cenário se repete, em meio as críticas constantes da torcida em cima de Vieira.





O Botafogo-SP volta a campo na segunda-feira, às 20h, quando visita o Santos na Vila Belmiro.