Hamilton lidera dobradinha da Mercedes já no primeiro dia da pré-temporada da Fórmula 1

Se no ano passado a Mercedes escondeu o jogo e só fez bons tempos no fim da pré-temporada, no primeiro dia de testes em 2020 a atual hexacampeã de construtores já fez dobradinha, com Lewis Hamilton e Valtteri Bottas fazendo os melhores tempos desta quarta-feira.





Após a pausa para o almoço, o inglês foi o único a baixar da casa de 1m17s e cravou 1m16s976 na sua melhor volta, terminando 0s337 à frente do companheiro de equipe, que andou pela manhã. Como comparativo, o melhor tempo da pré-temporada de 2019 foi de 1m16s221 (Sebastian Vettel, Ferrari).





O que mais chamou a atenção neste primeiro dia foi o fato de tanto Bottas quanto Hamilton terem feito constantemente tempos na casa de 1m18, o que mostra uma consistência inicial do modelo W11.





Quem mostrou velocidade neste primeiro dia foi Sergio Pérez, que, na primeira parte do treino, liderou a folha de tempos com o carro da Racing Point. O mexicano ficou em terceiro, à frente de Max Verstappen. O holandês da RBR foi o piloto que mais completou quilometragem entre os 15 que andaram, com 162 voltas, mas rodou duas vezes.





Os testes em Barcelona seguem nesta quinta-feira, a partir das 5h (de Brasília), e o GloboEsporte.com acompanha em tempo real.





Ferrari atrás e Leclerc "flagrado"





Pelo menos na abertura da pré-temporada, a Ferrari não figurou nas primeiras colocações, e o monegasco Charles Leclerc, que substituiu Sebastian Vettel de última hora porque o alemão não se sentiu bem, foi apenas o 11º colocado.





Em dado momento, um fotógrafo flagrou Leclerc dentro dos boxes com seu caderno de anotações aberto e uma observação sobre o comportamento da nova Ferrari SF1000, que estaria saindo muito de frente.





Williams começa melhor





Leclerc ficou atrás até mesmo de George Russell, que levou a Williams à nona colocação. Juntos, o inglês e seu companheiro, o canadense Nicholas Latifi, completaram 173 voltas, mais do que a Williams em toda a primeira semana da pré-temporada de 2019.





Homenagem a Kobe





Sétimo colocado nesta quarta-feira, Daniel Ricciardo apareceu na pré-temporada com um capacete roxo para homenagear o ídolo do basquete Kobe Bryant, morto em janeiro num acidente de helicóptero.





O "casco" do australiano da Renault tinha as inscrições "KB24" (as iniciais do jogador e seu número) e "Mamba Mentality" ("Mentalidade Mamba", lembrando o apelido de Kobe, numa alusão a uma cobra pelo seu bote certeiro. Ricciardo completou o dia uma posição à frente do novo companheiro Esteban Ocon, que voltou à F1.





Quilometragem elevada





Com uma pré-temporada de apenas seis dias, cada volta é importante para as equipes, e logo no primeiro dia de treinos, todas as dez equipes ultrapassaram a contagem centenária.





O dia também não teve intercorrências, como acidentes ou problemas graves com os carros. A equipe com menos voltas foi a Haas, mesmo assim com 104, 38 a mais do que a distância do GP da Espanha disputado em Barcelona.





Globo Esporte