Inter fará reclamação formal, e Conmebol abrirá processo disciplinar após confusões no Chile

O Inter fará uma reclamação formal à Conmebol sobre as confusões no empate contra a Universidad do Chile, nesta terça-feira, em Santiago, pelo jogo de ida na segunda fase da Libertadores. O clube vai enviar um ofício à entidade e cobrar a arbitragem por não ter paralisado a partida.





Entre os incidentes registrados no estádio nacional, estão confrontos de torcedores contra os policiais, invasão de campo, arremesso de cadeiras e um incêndio na arquibancada. O clube espera uma punição à La U, mas deixa as decisões ao encargo da entidade. Não há, porém, expectativa de eliminação do rival, com a classificação direta à próxima fase.





– Infelizmente pessoas invadiram o campo, jogaram objetos, isso tirou a atenção em vários momento do (Marcelo) Lomba. Isso não pode acontecer. Esperamos e vamos juntar todos nossos elementos, junto do nosso deparamento jurídico e levar ao conhecimento da Conmebol para que esse tipo de prática seja banida. Essas pessoas não queriam ver o jogo, vieram para exatamente fazer um protesto – afirmou o vice de futebol do Inter Alessandro Barcellos.





Por volta dos 40 minutos do segundo tempo, Marcelo Lomba reclamou para o árbitro Facundo Tello sobre as confusões nas arquibancadas. O árbitro paralisou o jogo e conversou com o delegado da partida, mas o jogo foi reiniciado instantes depois.





Ainda assim, os incidentes continuaram até mesmo após o apito final. O incêndio foi controlado apenas minutos depois do jogo. O descontentamento com a insegurança motiva o Inter a registrar reclamação na Conmebol. O clube ainda manifesta inconformidade com a não suspensão da partida por motivos de segurança.





– Ele (árbitro) poderia ter encerrado. Por muito menos já encerraram partidas. Não sei se ele não foi instruído para continuar e não gerar um problema maior para a Conmebol, que certamente a Conmebol não queria ter em seu colo uma toda de decisão e até um possível exclusão. Foi ruim para nós, porque desviou o foco num momento que poderia ser decisivo, no que era mais importante, que é fazer o gol – analisou o dirigente em entrevista após o jogo.

Conmebol abrirá processo disciplinar

A Conmebol também age para avaliar as punições cabíveis pelas confusões. A entidade tinha sete oficiais no Estádio Nacional e esperará a súmula com os relatos de todos os episódios para analisar o caso.





Os documentos só chegarão nesta quarta-feira. Com eles em mãos, a comissão disciplinar abrirá um procedimento interno para avaliar possíveis punições para La U. Não há prazo, nem pressa para isso, já que a entidade sequer sabe se o time chileno terá outra partida como mandante pela competição.





Em meio a tudo isso, o Inter desembarcou em Porto Alegre na madrugada desta quarta-feira e no período da tarde já treina, no CT Parque Gigante. Antes do jogo decisivo pela Libertadores, terá o Novo Hamburgo pelo Gauchão. A partida ocorre no sábado, às 17h.





Globo Esporte