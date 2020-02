Inter faz contato com a Conmebol e manifesta preocupação com situação no Chile

O Inter desembarcou em Santiago sob calmaria total no final da noite deste domingo para a estreia na Libertadores, na próxima terça-feira, às 18h, contra a Universidad de Chile no Estádio Nacional. Mas o clube se mantém atento aos conflitos recentes nas ruas da cidade, estritamente ligados ao futebol local.





A diretoria colorada fez um contato oficial com a Conmebol e manifestou preocupação com a instabilidade em solo chileno nos últimos dias. O Inter também solicitou a garantia da segurança para a realização da partida.





A estreia do Inter na Libertadores teve o horário alterado pela Conmebol neste domingo por questões de segurança, após a nova onda de protestos e conflitos entre torcedores chilenos e a polícia. Inicialmente marcado para as 19h15, o duelo foi antecipado para as 18h (de Brasília), no Estádio Nacional.





– Nossa preocupação é com o adversário. Viemos para fazer nosso jogo, respeitando todo o cenário adverso que tem, mas essa questão extracampo que reiniciou infelizmente com a morte do torcedor do Colo-Colo. A gente espera que o futebol não pague esse preço. Estamos aqui para cumprir um compromisso internacional. A gente torce para que tudo ocorra normalmente – afirma o presidente Marcelo Medeiros.





A mudança foi solicitada pelas autoridades chilenas em função dos conflitos nas ruas do país. No último sábado, durante a vitória da Universidad de Chile sobre o Curicó Unido, integrantes de uma torcida organizada da La U entraram em confronto com a polícia.





O país vive um clima de insegurança nos estádios desde outubro. A morte de um torcedor do Colo-Colo, atropelado por um veículo da polícia após uma partida na última terça-feira, reacendeu a inconformidade nacional.





– A antecipação do horário já foi uma medida da Conmebol. Acabamos de chegar. Tem um esquema de segurança normal que acontece em jogos internacionais, tem treino marcado para amanhã (segunda-feira) no final da tarde. A gente espera que as coisas aconteçam dentro da normalidade – diz o presidente.





Em meio a tudo isso, o técnico Eduardo Coudet comanda o último treino com o elenco colorado na tarde desta segunda-feira, no CT da Universidad Católica. O Inter estreia na Libertadores na próxima terça-feira, às 18h, contra a Universidad de Chile, no Estádio Nacional.





