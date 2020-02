Jay Bouwmeester está em quadro estável após desabar durante jogo dos Blues

O defensor Jay Bouwmeester deu um susto nos fãs e familiares que assistiam à partida contra o Anaheim Ducks, na Califórnia. Durante o jogo realizado nesta terça-feira (11), o jogador desabou no banco de reservas por conta de problema cardíaco; segundo o St. Louis Blues, o quadro do jogador é estável e ele passa bem no hospital.





Este episódio ocorreu no primeiro período da partida. Durante uma troca de linhas, Bouwmeester estava no banco quando de repente o jogador caiu sozinho e preocupou a todos. Foi necessária a rápida intervenção de um desfibrilador e todos os procedimentos corretos e ele foi transportado em segurança para o hospital. O jogo – que estava 1 a 1 – foi adiado e irá começar do zero em outra data; nenhum jogador falou com a imprensa na saída.





Oddsshark

“Felizmente, com a resposta rápida de nossos médicos, médicos de Anaheim, eles conseguiram estabilizar Jay. Ele estava alerta e movendo todas as suas extremidades ao ser transportado para o UC Irvine Medical Center”, disse o comunicado oficial da equipe.





Jay Bouwmeester estava disputando a 1241ª partida consecutiva na NHL, um recorde absoluto entre os defensores. Nesta temporada ele possui 9 pontos (1 gol e 8 assistências) em 56 jogos.





O canadense de 36 anos foi draftado na terceira escolha geral de 2002 pelo Florida Panthers, chegando aos Blues em 2012, depois de passar quatro temporadas no Calgary Flames.





Confira o vídeo do momento em que Jay Bouwmeester passou mal: