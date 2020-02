Jogadores se fecham, e Santos dá tempo para Jesualdo mostrar reação sob pressão

(Foto: MIGUEL SCHINCARIOL/ESTADÃO CONTEÚDO)









O Santos, mesmo líder do seu grupo no Campeonato Paulista e às vésperas de estrear na Libertadores, consegue não viver um bom momento.





Depois das duas últimas partidas, o empate sem gols com a Ferroviária e a derrota de 2 a 0 para o Ituano, o sinal de alerta foi ligado. Afinal, após mais uma semana livre para treinamentos, o Santos terá o clássico contra o Palmeiras (sábado, no Pacaembu) e a estreia na Libertadores, na Argentina, contra o Defensa y Justicia (dia 3 de março).





Os dois próximos jogos são vistos como determinantes internamente para o futuro do técnico Jesualdo Ferreira no Santos. Não há um veredito, um aviso ou um recado direto, mas entende-se que é preciso melhorar o desempenho com as semanas livres de trabalho que a comissão técnica tem tido.





Enquanto isso, os jogadores se unem e tentam, com a ajuda de Jesualdo Ferreira, achar uma solução para as más atuações no Campeonato Paulista. Depois de vencer o Botafogo-SP, o Santos caiu de rendimento e não conseguiu repetir partidas aceitáveis contra Ferroviária e Ituano.





Na semana passada, depois do empate em 0 a 0 com a Ferroviária, o elenco se reuniu com a comissão técnica no CT Rei Pelé para discutir o momento. Falaram sobre o que tem de errado e o que tem dado certo. E chegaram à conclusão de que precisam melhorar.





Em campo, porém, a melhora não apareceu. Depois do jogo contra o Ituano, nova conversa, mas agora só entre os jogadores, ainda no centro do gramado do estádio Novelli Junior, em Itu.





– Eu acho que tudo se resume ao trabalho. Estamos dando nossa vida, trabalhando, mas tem de ter um pouco de tempo também. O professor Jesualdo tem um método diferente. O Sampaoli jogava marcando em cima. O Jesualdo disse que isso vai mudar durante os treinamentos. Durante esta semana, ele já mudou um pouco a forma de trabalhar – explicou Felipe Jonatan.





O Santos folga neste domingo e deve se reapresentar aos trabalhos na segunda-feira para se preparar para o jogo contra o Palmeiras. Depois, no domingo, viaja para Buenos Aires, na Argentina, para enfrentar o Defensa y Justicia pela Libertadores, terça-feira.





Globo Esporte