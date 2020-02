Sufoco, virada e recorde: Liverpool vence West Ham em Anfield e iguala marca histórica do City

Um time começa a ter certeza de que está em uma temporada histórica quando até em um dia ruim sai de campo com uma vitória emblemática. O triunfo por 3 a 2 sobre um valente West Ham, em Anfield Road, nesta segunda-feira, valeu muito mais do que os três pontos que deixam os Reds ainda mais perto do título inédito. O Liverpool não jogou bem, chegou a estar perdendo por 2 a 1 no segundo tempo, mas na base da pressão, empurrado pela torcida, chegou ao empate graças a um frango do goleiro Fabianski em chute de Salah, e virou aos 35 com um gol do senegalês Sadio Mané. Vitória que vale recorde: foi a 18ª seguida do Liverpool na Premier League, igualando a maior sequência da história da competição, alcançada pelo Manchester City há duas temporadas.





O Liverpool nunca conquistou a Premier League. Seu último título inglês foi em 1990, antes da criação da competição no atual formato. O fim da longa espera da torcida parece, agora, apenas questão de tempo. Com 24 pontos de vantagem sobre o vice-líder Manchester City, faltando 11 rodadas, o Liverpool já está em contagem regressiva para garantir matematicamente a taça: faltam apenas quatro vitórias. Se continuar no embalo, a festa será no dia 21 de março, contra o Crystal Palace, pela 31ª rodada. Confira a tabela atualizada do Inglês.





O começo arrasador, pressionando sem parar, e o gol de Wijnaldum, completando de cabeça o cruzamento perfeito de Alexander-Arnold, logo aos oito minutos, deram a impressão de que seria mais um passeio do Liverpool rumo ao título. Não dessa vez. A primeira surpresa veio apenas três minutos depois: escanteio da direita para o West Ham, e Diop se antecipou a Joe Gomez para empatar de cabeça. Poderia ter sido só um susto, mas a verdade é que o Liverpool não fez um bom primeiro tempo. Na frente, algumas boas jogadas, uma cabeçada de Van Dijk no travessão, mas não se repetiu a pressão do início. E na defesa algumas falhas individuais e de posicionamento que deram ao West Ham duas oportunidades de virar o placar.





Lutando contra o rebaixamento - é o 18º colocado, com 24 pontos -, o West Ham jogou no limite das suas possibilidades contra o líder disparado. E deixou sua torcida eufórica quando Fornals, que tinha acabado de entrar no lugar do lesionado Soucek, recebeu cruzamento da direita e bateu de primeira para fazer 2 a 1, aos oito minutos do segundo tempo. Será que a zebra iria passear por Anfield e encerrar a invencibilidade do Liverpool?





Além do título, o Liverpool espera também alcançar o recorde de invencibilidade na Premier League, que pertence ao Arsenal, com 49 jogos sem derrota. Por isso, a possibilidade de perder para o West Ham poderia não ter tanto efeito na corrida pela taça mas deixaria um gosto amargo na torcida. Começava, então, uma pressão dos donos da casa em busca do empate, que saiu aos 22 minutos, em uma infelicidade de Fabianski: Robertson cruzou da esquerda, Salah bateu de primeira, e a bola passou entre as pernas do goleiro. Manter a invencibilidade já era lucro, mas o Liverpool queria mais uma vitória, que chegou aos 35, quando Alexander-Arnold - agora com 12 assistências na competição nesta temporada - recebeu livre e cruzou na medida para Mané marcar o gol da virada, livre na pequena área. Líder isolado, 18 vitórias seguidas, e agora 44 jogos de invencibilidade. A temporada promete entrar para a história do Liverpool.





Globo Esporte