Longe de casa: Seleção desiste de atuar no Brasil e vai voltar aos EUA antes de Copa América 2020

(Foto: Mike Ehrmann/Getty Images)









Depois de públicos reduzidos em amistosos no segundo semestre do ano passado, em tour pelos EUA, Singpura e Oriente Médio, a seleção brasileira planejou voltar a atuar em casa para sentir o calor do público local. Mas os compromissos comerciais falaram, outra vez, mais alto. Depois das duas primeiras rodadas nas Eliminatórias para 2022, com jogo no Recife, contra a Bolívia, e depois em Lima, contra o Peru, o time de Tite vai se preparar para outra Copa América nos... EUA.





Havia intenção da CBF - sob comando do novo diretor de seleções Juninho Paulista - de atuar em jogos amistosos no Brasil e até mesmo se sondou o México para jogo com alusão ao tri mundial de 1970 - os mexicanos declinaram do convite. No entanto, como o site "Uol" revelou, o destino da seleção brasileira deve ser novamente Miami.





Em setembro do ano passado, o time brasileiro sofreu para encontrar local de treinamento pelas condições climáticas devido a passagem do furacão Doria. Em Miami, o Brasil empatou por 2 a 2 com a Colômbia no moderno estádio Hard Rock, na data Fifa de setembro.





A vitrine dos EUA tem sido a preferida da seleção e da responsável pela organização de jogos - a Pitch, muito criticada recentemente pelo técnico Tite. Com os dois últimos amistosos no ano passado, o Brasil completou 24 partidas nos EUA desde 2001. Se fizer mais dois em junho, antes de viajar para a Copa América, vai igualar todos os 26 jogos realizados em terras americanas até o final dos anos 2000.





Como a Copa América será disputada na Colômbia, a comissão técnica entendeu que a logística de atuar nos EUA, em Miami, seria a melhor para viajar depois para a Colômbia, com clima também similar nesta época do ano (junho).





O Brasil estreia na Copa América no dia 14 de junho contra a Venezuela. No grupo B, que jogará na Colômbia, a seleção de Tite ainda enfrenta Colômbia, Equador, Peru e Catar, um dos convidados da competição. No grupo A, com sede na Argentina, jogam os donos da casa, Uruguai, Chile, Paraguai e Austrália.





Globo Esporte