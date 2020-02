Mahomes se esquiva sobre dinastia e dedica título do Super Bowl a técnico: "Sonho realizado"

(Foto: Getty Images)









Eleito o MVP (Jogador Mais Valioso) e líder do Kansas City Chiefs na vitória contra o San Francisco 49ers no Super Bowl, Patrick Mahomes classificou o momento que viveu em Miami como "sonho realizado". O quarterback dos Chiefs, de apenas 24 anos, também dedicou a conquista ao treinador Andy Reid, que ainda não tinha em seu currículo o troféu de campeão da NFL.





– Você sonha com isso, vencer o Super Bowl, quando é criança. Eu só tento ser a melhor pessoa possível no meu dia a dia e curtir o processo. Estar aqui e vivenciar isso é um sonho - disse o astro pouco depois da partida, vencida pelos Chiefs por 31 a 20.





Indagado sobre se é o novo "rosto" da liga profissional de futebol americano, Mahomes se esquivou. Citou outro jovem em ascensão, o quarterback do Baltimore Ravens Lamar Jackson, que foi eleito o MVP da temporada regular, e disse que prefere se concentrar em seu trabalho.





- Eu quero ser apenas o melhor Patrick Mahomes possível e vencer jogos pelos Chiefs - disse.





Mahomes tornou-se uma sensação assim que começou a atuar na NFL, em 2018. Com 50 passes de touchdown, acabou eleito o MVP da temporada regular 2018/2019 e posteriormente levou os Chiefs à final da Conferência Americana (AFC) - o time só caiu na prorrogação diante do New England Patriots.





Com tamanha precocidade, o astro foi questionado sobre se poderia impor com os Chiefs uma dinastia igual à dos Patriots de Tom Brady.





- A dinastia que os Patriots tiveram, nesses últimos 15 ou 20 anos, foi sensacional. Mas não quero pensar nisso. É um ano de cada vez. Ficamos perto de ir ao Super Bowl ano passado, não desistimos e conseguimos achar um jeito de chegar de novo. Para o próximo ano, vamos precisar da mesma tenacidade e dedicação diária para continuar entre os melhores times. O segredo é pensarmos ano a ano, dia a dia, para chegar ao fim da jornada sem lamentações - observou, para em seguida emendar.





- Acho que se mantivermos nossa base de jogadores, nossos técnicos e essa mentalidade, podemos buscar o título todos os anos. Mas não será fácil. É um desafio incrível, mas cabe a nós tentar melhorar.





O melhor jogador da finalíssima da NFL dedicou o triunfo a Andy Reid, técnico desde o início de sua jornada com os Chiefs. Reid já tinha ido para o Super Bowl com o Philadelphia Eagles em 2004, mas carecia de um troféu da liga para estar entre os maiores treinadores da história.





- Eu tinha dois objetivos definidos quando me tornei quarterback do Kansas City Chiefs: um era trazer o troféu Lamar Hunt [de campeão da AFC], o fundador da nossa equipe, e honrar a memória dele. E o segundo, e mais importante, era dar um título de Super Bowl para o técnico Reid. Ele é um dos grandes técnico de todos os tempos, e nem acho que ele precisava do título para ser considerado. Mas essa vitória coloca todas as dúvidas de lado, ele vai ser listado como um dos maiores - afirmou.





