Manchester City x West Ham é adiado por causa de Tempestade Ciara: veja fotos

As péssimas condições climáticas por causa da Tempestade Ciara forçaram o adiamento do jogo do Manchester City contra o West Ham, em casa, neste domingo, previsto para 13h30 (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Inglês. Na Alemanha, a partida Borussia Mönchengladbach x Colônia também foi cancelado. Preventivamente, holandeses e belgas anunciaram o mesmo para os confrontos de suas ligas nacionais programadas para o dia que tem expectativa de forte chuva, até de nevasca, com ventos de mais de 100Km/h. As novas datas dos confrontos ainda não foram anunciadas.





- Devido às condições climáticas extremas e crescentes e o interesse na segurança dos torcedores e da equipe, a partida de hoje foi adiada. Esta decisão foi tomada pelo oficial de segurança do Manchester City após consulta às partes interessadas e autoridades do clube no West Ham United. Mais informações sobre o reagendamento da partida de hoje serão publicadas oportunamente - diz o comunicado do Manchester City.





As redes sociais do Manchester City lembraram de outras vezes que o time enfrentou problemas climáticos em dias de jogos.







United 2010 🌧

Sunderland 2014 💨

Gladbach 2016 ⛈



Just some of the crazy conditions we've had on matchdays down the years.



What's the maddest weather you've experienced at a game?



Apenas algumas das condições malucas que tivemos em dias de jogos ao longo dos anos.

Qual é o clima mais louco que você já experimentou em um jogo?









(Foto: Carl Recine/Reuters)

Também havia expectativa pelo adiamento do outro jogo do dia do Campeonato Inglês, programado para mais cedo, às 11h (de Brasília), entre Sheffield United e Bournemouth. A chuva chegou a aumentar no estádio Bramall Lane, mas os responsáveis pela organização verificaram as condições do gramado e de segurança na região e confirmaram a realização da partida.

Globo Esporte