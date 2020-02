Mané garante 1 a 0 no lanterna Norwich, e Liverpool chega a 25 vitórias em 26 jogos

É quase sempre no sufoco. Mas quem liga? O Liverpool venceu o lanterna Norwich por 1 a 0, fora de casa, e garantiu sua 25ª vitória em 26 jogos no Campeonato Inglês. Foi o 12º triunfo por apenas um gol de diferença. Desfalque nos últimos quatro jogos devido a uma lesão, Mané foi o salvador. O senegalês saiu do banco no segundo tempo e marcou o gol dos Reds, que caminham para confirmar o título e estabelecer novos recordes na Premier League.





O Liverpool chegou aos 76 pontos de 78 possíveis no Campeonato Inglês. Tem 25 vitórias e um empate no torneio. Faz a melhor campanha da história nas cinco grandes ligas da Europa (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França). Agora, faltam apenas 15 pontos, ou cinco vitórias, para garantir a taça. Isso se o City vencer o West Ham na próxima quarta. O time de Guardiola é o segundo, com 51 pontos.





Norwich e Liverpool entraram em campos separados por 55 pontos. A maior distância entre duas equipes já registrada em um jogo da Premier League. Mas tal abismo não foi visto em campo. Os Reds tiveram mais posse de bola, finalizaram mais, mas tiveram dificuldade para levar perigo ao gol do holandês Krul. Passaram a primeira etapa sem grandes chances de gol.





Na volta do intervalo, o goleiro do Norwich continuou como grande nome do jogo. Fez duas boas defesas nos minutos iniciais em chute de Keita e cabeçada de Van Dijk. Os donos da casa assustaram os líderes com uma bola na trave de Cantwell, em rápido contra-ataque. O lance acordou o time de Klopp. Mané, que entrou aos 14 minutos, foi o salvador. Aos 32, ele recebeu ótimo lançamento de Henderson, dominou bem e finalizou de esquerda para fazer o gol da vitória: 1 a 0.





Vamos lá: o Liverpool chegou a 43 jogos consecutivos invicto na Premier League. Faltam seis para alcançar o recorde do Arsenal de 2003/04. São 17 vitórias seguidas no torneio. O time está a uma de alcançar o feito do Manchester City de 2017, detentor da maior marca. Com 76 pontos, os Reds já se garantiram na Liga dos Campeões da próxima temporda. E estamos em fevereiro.





Alisson foi decisivo na partida com uma grande intervenção em chance criada por Rupp, que saiu cara a cara com o goleiro. E garantiu seu 10º jogo sem ser vazado no Campeonato Inglês. Ele atuou em 18 partidas pelo Liverpool na temporada.





O Liverpool volta a campo nesta terça-feira, contra o Atlético de Madrid, na Espanha, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Seu próximo compromisso no Inglês é contra o West Ham, em Anfield, na segunda-feira, dia 24. O Norwich visita o Wolverhampton no domingo, dia 23.





