Matheus Fernandes chega à LaLiga para atuar pelo Real Valladolid, antes do grande salto para o FC Barcelona

Antes de fazer parte do elenco blaugrana, ao final da temporada, o meia Matheus Fernandes tem a oportunidade de mostrar seu futebol na LaLiga com as cores do Real Valladolid - presidido por ninguém menos que Ronaldo Fenômeno. O jovem atleta brasileiro é dotado técnica e fisicamente, bastante disciplinado na defesa e capaz de fazer ataques aprofundados, papel que Sergio Busquets, de 31 anos, desempenhou admiravelmente no Camp Nou durante a última década.





Com 1,83 metros de altura, Matheus cobre com facilidade a parte defensiva, enquanto seu pé direito pode executar passes curtos ou longos para fazer seu time avançar e ganhar campo. Com bastante versatilidade, o meia consegue jogar pelos lados ou no meio, de acordo com as orientações do treinador.





Nascido em junho de 1998, em Itaboraí, município brasileiro no estado do Rio de Janeiro, Matheus Fernandes Siqueira se desenvolveu nas bases do Botafogo, na capital carioca, estreando na elite com apenas 17 anos, em fevereiro de 2016. Logo na temporada seguinte, o jovem jogador atuou regularmente pelo Glorioso, onde chegou às quartas da Copa Libertadores. E, em 2018, se sagrou campeão estadual, chamando a atenção de equipes brasileiras e europeias.





Foi quando, em dezembro daquele ano, se transferiu para o Palmeiras, de São Paulo, então atual campeão brasileiro da Série A, passando a atuar ao lado de Felipe Melo - ex-jogador de RCD Mallorca, Racing Santander e Almería UD. Ao longo de 2019, Matheus foi ganhando espaço no Verdão, disputando um total de 11 jogos e marcando seu primeiro gol pelo clube, diante do Flamengo.





Por conta disso, seus passos vinham sendo acompanhados de perto pelo Barcelona, que em janeiro de 2020 - sabendo que outros clubes da LaLiga, e também de outros países, tinham interesse no jogador - chegou a um acordo com o clube paulista. Ronaldo Nazário, proprietário e presidente do Real Valladolid, também estava ciente das habilidades de Matheus, e colaborou para garantir o período inicial de seis meses no Estádio José Zorrilla, para que o jovem adquira uma experiência valiosa na LaLiga.





Com isso, a partir de 1º de julho, Matheus será jogador do Barcelona, com contrato até junho de 2025 e cláusula de liberação de 300 milhões de euros. "Sou um jogador que ajuda na defesa e na frente dela, mas também jogo na área oposta", disse Matheus, em sua apresentação como jogador do Valladolid no mês passado. "Mas dependendo do treinador, farei o que ele pedir para ajudar a equipe. Quero trabalhar, aprender, desenvolver e ser muito feliz aqui".





As primeiras semanas do jovem ambicioso em Valladolid foram dedicadas a recuperar sua forma física, tendo chegado ao que é o intervalo da meia-temporada no Brasil. No entanto, ele espera se juntar à equipe do técnico Sergio González que, por outro lado, espera consolidar sua permanência no LaLiga Santander por mais um ano. Matheus sabe que ele tem muito a aprender na LaLiga, mas seu potencial faz dele uma das verdadeiras estrelas emergentes a considerar nos próximos meses com Valladolid, e nos próximos anos com Barcelona.