Membro do COI comenta sobre risco de cancelamento das Olimpíadas em Tóquio

(Foto: Getty Images)

Membro do Comitê Olímpico Internacional (COI) desde 1978, Dick Pound se mostrou preocupado com o avanço do Coronavírus pelos países da Ásia e, consequentemente, sua chegada a Tóquio, sede dos Jogos Olímpicos desde ano. Os responsáveis pelo evento devem ter até três meses para tomar uma decisão segura. Caso a situação fique incontrolável por volta de maio, o cancelamento deve ser uma realidade.





“Você provavelmente está visualizando um cancelamento (se o vírus ficar incontrolável em maio). Essa é a nova guerra e você tem que encarar isso. Por volta dessa data, eu diria que o pessoal vai ter que perguntar: ‘Isso está sob controle o suficiente para que possamos estar confiantes em viajar para Tóquio, ou não?’.” – disse Pound, em entrevista à agência de notícias "AP".





O coronavírus teve seu epicentro na cidade de Wuhan, na China, e avançou por diversos países. O Japão, sede dos Jogos, teve uma morta confirmada, além de três outras vítimas no cruzeiro Princess Diamond, que atracou no país. A Itália também sofre com vírus, que já 190 pessoas.





Pound disse que, no momento, os Jogos devem acontecer. Garantiu que a situação deve ficar sob controle até a data do evento.





“Até onde eu sei, vocês vão estar em Tóquio. Todas as indicações nessa fase são de que tudo será como sempre. Então, continue focados em seu esporte e tenha certeza de que o COI não vai mandar você para uma pandemia”.





De acordo com Yoshiro Mori, presidente do comitê organizador das Olímpiadas, não há um plano de cancelamento e disse que a realização não corre risco. No entanto, acompanha a situação e espera que o coronavírus desapareça antes do início das competições.





“Mudar (os Jogos) de lugar é difícil, porque existem poucos lugares no mundo que poderiam pensar em se preparar num curto espaço de tempo para apresentar algo”, avaliou Pound.