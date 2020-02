Monte Azul não toma conhecimento e goleia Atibaia por 6 a 0 na A2

O Monte Azul não deu espaço para o Atibaia jogando em casa pela série A2 do Campeonato Paulista e goleou os visitantes por 6 a 0. O placar mantém a equipe na liderança da competição com 17 pontos e saldo de 12 gols.





O Azulão começou pressionando o Atibaia e abriu o placar logo aos seis minutos, com Marcos Paulo, que aproveitou bola alçada na área em cobrança de escanteio.





A primeira etapa foi mais tranquila, com um jogo mais equilibrado. No entanto, aos 37, Jô acertou uma ótima finalização perto da pequena área para ampliar.





No segundo tempo, em 20 segundos, o Azulão ampliou novamente com Marcos Paulo, que recebeu de Gabriel Souza e só escorou para fazer o terceiro.





O ritmo não parou e aos 10 minutos, Ferrugem acionou novamente Marcos Paulo, que desviou a bola e fez o quarto. Ainda deu tempo do atacante faz o terceiro dele e o quinto da partida, aos 20, e Gutierrez fazer aos 39, com assistência de Marcos, para selar os 6 a 0.





As equipes voltam a campo no próximo fim de semana. Na sexta, o Atibaia recebe a Penapolense, às 15h, em Americana. O Monte Azul joga no sábado, fora de casa, contra o Audax.