Morre, aos 67 anos, o jornalista Luis Alberto Volpe

Morreu na última terça-feira o jornalista Luis Alberto Volpe, aos 67 anos. Ele trabalhou por cerca de 20 anos na ESPN Brasil, onde apresentou programas como o SportCenter e o 30 Minutos, além do "Grandes Momentos do Esporte", da TV Cultura. A causa da morte não foi divulgada.





A ESPN confirmou a morte do jornalista no SportCenter de terça, com uma homenagem a Volpe.





Ele também teve passagens pela Globo, SBT e Rádio Globo.





O jornalista José Trajano, amigo de Volpe, informou sobre a morte nas redes sociais. O ex-apresentador será enterrado em Sertãozinho, no interior de São Paulo, sua terra natal.





Globo Esporte