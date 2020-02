Nenê é envolvido em troca entre quatro times e vai para o Atlanta Hawks com Clint Capela

(Foto: Kent Smith/Getty Images)









Os pivôs Clint Capela e Nenê Hilário vão vestir uma nova camisa na sequência da temporada da NBA: a do Atlanta Hawks. A dupla, agora ex-Houston Rockets, acabou envolvida em uma negociação entre quatro times na noite dessa terça-feira. Em troca de Nenê e Capela, a equipe texana recebe o ala Robert Covington, que estava no Minnesota Timberwolves, além de Jordan Bell.





Os Timberwolves recebem Malik Beasley, Juancho Hernangomez, Evan Turner e Jarred Vanderbilt, além de uma escolha de primeira rodada dos Hawks, enquanto os Nuggets ficam com Gerald Green, Keita Bates-Diop, Noah Vonleh, Shabazz Napier e uma escolha de primeira rodada dos Rockets.





Nenê, que ainda não atuou em 2019-20, tem 965 partidas na NBA e estava nos Rockets desde a temporada 2016-17. Na carreira, o brasileiro tem médias de 11.3 pontos, 6.0 rebotes e 1.1 roubadas de bola, além de 54% de aproveitamento dos arremessos de quadra. Com passagens por Denver Nuggets e Washington Wizards, o veterano tem contrato não garantido para a próxima temporada, no valor de US$2.7 milhões.





Clint Capela, que vinha sendo cobiçado por vários times, incluindo os Celtics, chega ao Hawks com a missão de melhorar a defesa do time, uma das piores da liga. O pivô de 25 anos fez 39 partidas pelos Rockets com médias de 13.9 pontos, 13.8 rebotes e 1.8 tocos. O pivô formará com Trae Young e John Collins, o núcleo do Atlanta Hawks, que com o amadurecimento de seus jovens, tem tudo para dar trabalho nos playoffs das próximas temporadas.





Covington volta aos Rockets, time pelo qual começou sua carreira em 2013-14. Na atual temporada, o especialista em defesa atuou em 48 jogos, com médias de 12.8 pontos, 6.0 rebotes e 1.7 roubada.





Globo Esporte