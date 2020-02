Neymar marca, mas Haaland brilha com dois gols e dá vantagem ao Borussia Dortmund sobre o PSG

O fenômeno Haaland voltou a dar as caras na Liga dos Campeões e foi o fator desequilibrante para a importante vitória do Borussia Dortmund sobre o Paris Saint-Germain, nesta terça-feira, por 2 a 1, no Westfalenstadion, pelo jogo de ida das oitavas de final. O jovem norueguês de apenas 19 anos já vinha empilhando gols em seu novo clube, mas aproveitou um desafio gigantesco para elevar o seu nome a outro patamar ao marcar duas vezes para os alemães. E olha que tivemos gol de Neymar na mesma noite... Mas as manchetes são para o novo artilheiro da Champions.





O PSG esteve muito aquém do nível das grandes atuações na temporada. A primeira justificativa é que não encontra um adversário do porte do Borussia Dortmund com alguma frequência, mas o time parecia com problemas próprios. Tuchel pôs Icardi no banco e centralizou Mbappé. Não deu certo no primeiro tempo, com apenas duas finalizações – número mais baixo do PSG na Champions desde os 6 a 1 para o Barcelona em 2017. Na etapa final, Neymar e Mbappé passaram a se entender melhor e criaram algumas chances. O brasileiro fez o gol em jogada do francês e acertou uma bola na trave. Acabou sendo pouco.





Houve uma maneira confortável para o Dortmund machucar o PSG: os contra-ataques. Haaland e Sancho já haviam desperdiçado boas chances no primeiro tempo, mas a transição lenta dos franceses acabaria fazendo a diferença na etapa final. Aos 24, Hakimi recebeu na direita e cruzou para a finalização de Guerreiro. O português acertou Haaland, que aproveitou a sobra e abriu o placar. Aos 33, logo após o gol de Neymar, o adolescente Reyna (17 anos) serviu o norueguês, que acertou um chutaço da entrada da área, indefensável para Navas.





Haaland já havia marcado oito gols na fase de grupos com a camisa do RB Salzburg. Trocou de clube e logo fez dois em sua estreia, igualando os 10 de Lewandowski, que ainda entrará em campo na semana que vem pelo Bayern. Pelo Dortmund, contabilizando Campeonato Alemão e Copa da Alemanha, são 11 gols em apenas sete jogos. Nada mal para um menino de 19 anos...





O PSG tem dois desfalques certos para a partida do dia 11 de março, no Parque dos Príncipes: Verratti, que fez boa partida, e Meunier, ambos amarelados nesta terça-feira. Os franceses precisarão vencer por 1 a 0 ou então por dois gols de diferença. Os alemães jogam por qualquer empate ou derrotas por um gol de diferença a partir de 3 a 2. Vitória do Dortmund por 2 a 1 leva o confronto para a prorrogação. Veja aqui a tabela das oitavas de final.





