Benfica perde em casa para o Braga e pode ver Porto diminuir a diferença para um ponto

O Benfica voltou a tropeçar no Campeonato Português após a derrota no clássico contra o Porto, na última semana. Ainda líder isolado na tabela, o time de Lisboa foi superado pelo Braga por 1 a 0, em casa, neste sábado, pela 21ª rodada do torneio. O único gol do jogo foi marcado por João Palhinha, no fim do primeiro tempo.





A derrota no Estádio da Luz pode fazer com que o Benfica passe a ver o Porto bem de perto no retrovisor na briga pelo título português. Os Encarnados seguem com 54 pontos na tabela da liga nacional, e os Dragões, com 50, podem diminuir a diferença para apenas um ponto caso vençam o Vitória de Guimarães neste domingo.





Após perder uma invencibilidade de 16 partidas diante de um dos maiores rivais, o Benfica entrou em campo neste sábado buscando retomar o caminho das vitórias. Entretanto, nos acréscimos do primeiro tempo, uma jogada de bola parada do Braga mudou o rumo do jogo: João Palhinha subiu e cabeceou firme depois de cruzamento de Sequeira.





Na etapa final, o Benfica não conseguiu reagir e chegar ao menos ao empate, sofrendo sua terceira derrota na edição 2019/20 do Campeonato Português. Os Encarnados voltam a campo no dia 24, diante do Gil Vicente, fora de casa.





Globo Esporte