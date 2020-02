Palmeiras anuncia contratação do atacante Rony

Enfim, Rony é do Palmeiras. Depois de uma série de idas e vindas na negociação com o Athletico, que chegou a ser dada como encerrada, o atacante foi anunciado nesta sexta-feira como jogador do Verdão. Ele assinou contrato válido até dezembro de 2024.





As conversas com o Athletico começaram em janeiro, quando o Palmeiras fez uma proposta de seis milhões de euros (cerca de R$ 28 milhões, na cotação atual). O entrave era quanto cada parte – o clube paranaense e o jogador – receberiam pela transferência.





Com a negociação finalmente concretizada, o jogador já falou ao GloboEsporte.com como reforço do Palmeiras.





– A expectativa é grande, né? Estou ansioso. Espero dar sempre o meu melhor para ajudar a equipe do Palmeiras. Pode ter certeza que vou honrar essa camisa com toda a força. Determinação não vai faltar. Foco, empenho, vibração dentro de campo: esse é meu estilo, e vou procurar sempre dar o meu melhor para ajudar o Palmeiras – disse o jogador.





A negociação





Em meio às investidas tanto do Palmeiras quanto do Corinthians, Rony acabou aceitando uma oferta do Athletico para renovar contrato. Dias depois, porém, uma nova divergência nos termos do acordo reabriu a possibilidade de transferência.





Até que, nesta sexta, a diretoria palmeirense conseguiu sacramentar o negócio para formalizar Rony como o segundo reforço da temporada. Até então, o único jogador contratado havia sido o lateral-esquerdo Matías Viña, do Nacional, do Uruguai.





Aos 24 anos, Rony chega credenciado pelas duas boas últimas temporadas com a camisa da equipe paranaense, campeã da Copa do Brasil de 2019 e da Copa Sul-Americana de 2018.





Os atacantes de beirada de campo que o técnico Vanderlei Luxemburgo têm à disposição no elenco são Dudu, Willian (que também vem sendo usado mais centralizado), Gabriel Veron, Wesley, Luan Silva e Iván Angulo.





