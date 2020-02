Palmeiras consulta situação de Hulk, mas valores na China desanimam diretoria

Ainda não será desta vez que Hulk vestirá a camisa do Palmeiras, seu time de coração. O clube procurou o Shangai SIPG, da China, para saber a situação do atacante, mas se desanimou e deu como descartada a possibilidade de negócio.





A informação foi publicada primeiramente pelo UOL e confirmada pelo GloboEsporte.com.





A consulta foi motivada pela paralisação das atividades do futebol chinês diante da epidemia de coronavírus. O surto já provocou centenas de mortes no país.





Hulk, que já se declarou palmeirense diversas vezes, não foi o único nome monitorado. Como uma espécie de "desencargo de consciência", o Palmeiras buscou informações a respeito de outros brasileiros que atuam por lá, como o meia-atacante Anderson Talisca. Ele, porém, não pretende deixar o Guangzhou Evergrande.





No caso de Hulk, o que desanimou a diretoria foi o atacante receber atualmente um salário "astronômico", segundo pessoas do clube, e ainda com possibilidade de renovação do contrato que se encerra ao final deste ano.





Depois de contratar o lateral-esquerdo Matías Viña, que estava no Nacional, do Uruguai, o Palmeiras segue atrás principalmente de um lateral-direito – um dos nomes que interessam é o de Daniel Muñoz, do Atlético Nacional, da Colômbia – e de um atacante.





Globo Esporte