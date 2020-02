Palmeiras pagará R$ 54 mil por mês a Marcelinho Carioca em ação do ex-meia contra Luxemburgo

(Foto: Cesar Greco/Ag. Palmeiras)









O Palmeiras irá depositar R$ 54 mil por mês ao ex-meia do Corinthians Marcelinho Carioca. O clube cumpre decisão judicial que determinou o repasse de 15% do salário do técnico Vanderlei Luxemburgo, condenado a indenizar o ex-jogador por ofensas feitas num programa de TV.





A informação foi publicada pelo UOL e confirmada pelo GloboEsporte.com.





A condenação é de 2009 – à época, fixada em R$ 76 mil – e foi confirmada pelas demais instâncias da Justiça. O valor atualizado é de R$ 351 mil.





Parte desse dinheiro, porém, não deve nem chegar a Marcelinho Carioca.





No processo em que cobra o pagamento da indenização, há uma série de credores do ex-atleta que pedem a penhora dos valores. São dívidas com um hospital, um escritório de advocacia, um condomínio, entre outros.





À Justiça, a defesa de Marcelinho solicitou que os pagamentos feitos pelo Palmeiras sejam encaminhados ao hospital, que cobra do ex-jogador uma dívida de cerca de R$ 100 mil. Não há pedido semelhante aos outros credores.





Globo Esporte