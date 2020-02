Para melhorar Botafogo-SP, Claudinei aguarda reforços na reta final do Paulista

Com apenas uma semana no comando do Botafogo-SP, o técnico Claudinei Oliveira vem tentando realizar mudanças em sua equipe e aguarda mais reforços para melhorar seu time na reta final do Campeonato Paulista. O Pantera é o penúltimo colocado na classificação geral, com cinco pontos, um a menos que a Ferroviária, último time fora da zona de rebaixamento.





O treinador afirmou que a diretoria segue trabalhando nos bastidores em busca de novas peças e vem procurando nomes que agreguem valor ao elenco botafoguense. Nesta semana, o técnico ganhou os reforços dos meias Matheus Anjos, emprestado pelo Athletico-PR, e Marcos Vinícius, do Botafogo-RJ.





- A diretoria está trabalhando e em nenhum momento o Botafogo pode deixar de olhar o mercado. Não temos tantos jogadores à disposição, mas a direção com certeza está se movimentando para tentar trazer jogadores de qualidade, porque não podemos trazer qualquer um. Trazer por trazer não adianta, às vezes se cria uma expectativa, que é frustrada pelo jogador não conseguir fazer o que precisamos - explicou o treinador.





Após conquistar a primeira vitória do Pantera no Paulistão, Claudinei evitou euforia, pediu equilíbrio e afirmou que o Tricolor precisa melhorar na competição.





- Vamos ter equilíbrio agora, não podemos achar que está tudo certo porque conseguimos nossa primeira vitória. Temos que melhorar muito ainda para a sequência do campeonato - concluiu.





Ainda na zona de rebaixamento, Botafogo enfrenta a Ferroviária no próximo sábado, às 19h, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara.





Globo Esporte