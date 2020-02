Partida entre Comercial e Nacional, pela Série A3, é interrompida por causa da chuva

A partida entre Nacional e Comercial, pela Série A3 do Campeonato Paulista, foi paralisada após a disputa do primeiro tempo, enquanto ainda estava com o placar zerado, por causa da forte chuva que atingiu São Paulo na tarde deste sábado.





O gramado do estádio Nicolau Alayon, na Barra Funda, ficou impraticável, com a lateral do campo alagada e, por isso, o árbitro, após meia hora de espera, remarcou a partida para este domingo, às 15h, no mesmo local.





Na primeira etapa, o Naça começou melhor e criou duas boas chances de ataque, mas o goleiro Iago conseguiu garantir a igualdade para o Comercial. O time de Roberval Davino teve muita dificuldade com o gramado encharcado. A 10 minutos do fim da etapa, o árbitro chegou a explicar aos capitães que o jogo poderia ser paralisado.





No intervalo, a chuva apertou e, em alguns pontos, como a lateral do campo no portão oposto à Avenida Marquês de São Vicente, estava alagado. Após meia hora de espera, como determina o regulamento, a partida foi adiada e remarcada para este domingo, às 15h, novamente no Nicolau Alayon, quando os times jogarão 45 minutos.





Globo Esporte