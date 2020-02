Ponto de Opinião: Claudinei Oliveira pode ter encontrado um suspiro para o Botafogo-SP: a base

Luketa empatou a partida para o Botafogo e deu passe para a virada (Foto: Agência Botafogo)

O Botafogo-SP, enfim, venceu no Campeonato Paulista. A equipe ganhou, de virada, da Internacional de Limeira por 2 a 1 e respira, ainda com aparelhos, no Campeonato Paulista.





No entanto, o que chama mais atenção é que não foi nenhum astro ou um jogador rodado que resolveu a partida para a equipe: quem deu luz a este péssimo time do Pantera foi um jogador das categorias de base.





Lucas Henrique, mais conhecido como Luketa, tem 20 anos, joga como atacante do lado esquerdo e foi decisivo ao pegar a sobra de cobrança de falta e empatar o jogo, já no segundo tempo.





Luketa começou no sub-15 do Batatais, mas foi ter oportunidade apenas no Botafogo, em 2019, no sub-20. Disputou 22 partidas e marcou 4 gols. Já estreou com a camisa do Bota na derrota para a Ponte Preta no dia 26 de janeiro.





Outro destaque foi Murilo Oliveira, de 22 anos, que também joga como atacante. Chegou no Bota depois de se destacar no Fernandópolis em 2019, marcando 15 gols em 23 jogos. Foi autor da virada botafoguense, que garantiu os três pontos.





O técnico Claudinei Oliveira soube aproveitar peças antes descartadas por Hemerson Maria e Wagner Lopes. Ele pensou o jogo e conseguiu colocar um ritmo a equipe, mesmo que no final da partida, para levar o time a vitória. O elenco do Botafogo ainda é precário, mal planejado, mal organizado, típico de um time amador, mas que aos poucos, pelo agora com um técnico de verdade, vai ser organizando em campo.





Não podemos pedir muito deste time. A melhor ideia seria remodelá-lo todo para a disputa do Campeonato Brasileiro. A equipe está longe de um futebol vistoso e bonito. A diretoria planejou muito mal esta equipe, com um orçamento “série A3” para um clube que figura como um dos 40 melhores do país. Isso é inadmissível para um time como o Botafogo.





O Pantera está longe de um bom elenco, mas vê um caminho diferente. O treinador terá trabalho e sair do rebaixamento vai ser milagre. Será que podemos acreditar neste milagre?