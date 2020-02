Presidente do CSA afasta diretor de futebol e promete dispensar medalhões: "Time ridículo"

(Foto: Denison Roma)









A derrota para o Botafogo-PB, por 1 a 0, no Estádio Rei Pelé, causou impacto no ambiente azulino. Após a partida, o presidente do CSA, Rafael Tenório, falou sobre mudanças que vão ocorrer no clube. A primeira delas, já anunciada, é a saída do diretor de futebol, Fabiano Melo.





Tenório prometeu também dispensar "seis medalhões" e criticou Rodrigo Pimpão, Renatinho e Diego Maurício, principais contratações da temporada.





- Vamos mudar! A equipe não está bem, eliminada da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste, já substituímos um treinador e agora precisamos mudar. Mudamos o departamento de futebol, começando pelo Fabiano Melo, que está afastado a partir de agora, e nós vamos também afastar alguns jogadores pra começar um novo ciclo para o Campeonato Alagoano e a para a Série B logo em seguida.





Além de Fabiano, Tenório avisou que jogadores devem deixar o clube nos próximos dias.





- Eu agora vou conversar com o presidente Raimundo Tavares [gestor do departamento de futebol], mas eu acredito que deverão [ser desligados] seis medalhões que vieram a peso de ouro e que não justificaram as suas contratações. Estou muito decepcionado porque eu aqui não vou jogar flores e nem confetes em ninguém. Você contrata Renatinho a peso de ouro, renova com Castán a peso de ouro, renova com Alan Costa a peso de ouro, traz o Norberto a peso de ouro, contrata o Yago a peso de ouro, traz o Geovane a peso de ouro, traz o Pimpão da mesma forma, o Diego Maurício a peso de ouro... - disse Tenório, citando as eliminações neste início da temporada.





- E a equipe não responde? Eu acho que nós precisamos trocar. E se é para perder pagando caro, é melhor perder com a minha base, com meus jogadores. Eu estou completamente decepcionado. Eu não sou derrotado, sou vitorioso. Aqui ninguém vai estar jogando confetes e nem mentindo.





O time é ridículo! Em 12 pontos disputados, um conquistado na Copa do Nordeste. Eliminado na Copa do Brasil. Eu tenho que responder o quê para torcida? Pedir desculpas pela porcaria que foi feita.





Muito irritado, o presidente citou ainda a diferença salarial entre o CSA e o Botafogo-PB.





- Eu, como presidente do clube, vou tomar uma medida amanhã e nós vamos afastar atletas, principalmente, os medalhões que foram contratados a peso de ouro e não estão justificando o salário que ganham. O nosso time é, simplesmente, ridículo! E não adianta ninguém estar mentindo nem estar tentando enganar. A folha do Botafogo-PB, que nos venceu hoje, representa um quarto da nossa. Então a gente tem que ser sincero. Eu fui no vestiário no final do primeiro tempo e falei para os jogadores: "Nós estamos tranquilos. Agora só falta ser eliminado do Campeonato Alagoano pra completar o desastre todo".





Ao final da entrevista, Rafael Tenório ameaçou até entregar o cargo.





- Eu tenho a minha consciência tranquila, eu dei o meu melhor, e vou me preparar para, depois, ir embora, porque isso aqui não é meu mundo, não. Isso é um mundo nojento. O mundo do futebol é nojento. Você contrata determinados profissionais e eles sentam em cima do contrato.





Globo Esporte