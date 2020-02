Primeiro-ministro japonês diz que país tomará "passos apropriados" para evitar que coronavírus afete a Olimpíada

(Foto: Getty Images)









Diante do aumento do número de casos de coronavírus na China, o governo de outro país asiático, o Japão, começa a se preocupar com a organização dos Jogos Olímpicos, em Tóquio. Ao parlamento, Shinzo Abe, primeiro-ministro japonês, afirmou que o país-sede vai tomar todas as medidas necessárias para prosseguir com os preparativos e impedir que o vírus se alastre:





- Coordenando nossos esforços com o Comitê Olímpico Internacional (COI), a Organização Mundial de Saúde (OMS) e outras agências relacionadas, vamos tomar os passos apropriados, de forma que os preparativos para sediar o evento continuem de maneira firme e evitem que os Jogos sejam impactados pelo coronavírus - declarou, nesta segunda-feira (3).





A declaração de Abe segue a linha do comitê organizador da Olimpíada, que se manifestou após os primeiros registros de casos do coronavírus no país. Na ocasião, foi divulgada uma nota que nega a existência de qualquer discussão sobre um possível cancelamento dos Jogos.





Apesar de não ser o epicentro do vírus, o Japão já tem 20 casos de infecção confirmados - 17 deles são de pacientes chineses, ou que foram à China. Alguns setores do país pedem que a prevenção do público nos jogos seja reforçada.





- Com os casos de infecção no Japão crescendo, melhorar a detecção (do vírus) e aumentar os serviços de consulta são tarefas urgentes - acrescentou Shinzo Abe, tendo em vista que as competições iniciam em cinco meses, no dia 24 de julho.





Quem também falou neste sentido foi Yuriko Koike, governadora de Tóquio. Ela afirmou que vai discutir formas de aumentar o nível de segurança em relação ao coronavírus:





- Vou discutir com altos oficiais nesta semana para garantir a segurança das pessoas em Tóquio - especialmente focando em maneiras de prevenir que ele se espalhe e fortalecendo os sistemas de detecção.





A situação dos eventos esportivos na China também é um fator de preocupação para o Japão. Várias competições foram adiadas, canceladas ou tiveram seus locais alterados por causa do vírus. O UFC e a Fórmula 1 são duas das organizações que devem reavaliar a realização de suas competições no país. Atletas chineses estão treinando em isolamento na preparação para competir em Tóquio.





Um novo balanço do governo chinês aponta que o número de pessoas infectadas pelo vírus já ultrapassou a casa dos 20 mil. Foram confirmadas 425 mortes. No total, além da China, outros 23 países já confirmaram casos relacionados ao coronavírus.





