Provocado por Rodrygo, goleiro critica atitude do atacante do Real Madrid: "Foi infantil"

Provocado por Rodrygo, o goleiro Xabi Irureta, do San Sebastián de los Reyes, da Terceira Divisão da Espanha, criticou a atitude do brasileiro, após derrota de sua equipe por 2 a 0 para o Real Madrid Castilla, o time b do clube merengue.





Irureta, de 33 anos, questionou o atacante por não ter jogado a bola para fora após perceber um rival machucado no gramado. Rodrygo reagiu sem palavras e apenas comemorou ostensivamente na cara do goleiro.





– A jogada começa com uma cotovelada involuntária e é quando eles recuperam a bola, e Rodrygo vem ao gol e marca. Perguntei para ele como não tinha visto a cotovelada, que todos nós vimos e porque havia seguido em vez de jogar a bola para fora – relatou Irureta, em entrevista à rádio “Cadena SER”.





“Ele reagiu um pouco... como um menino, eu diria. Tem que aprender muitas coisas sobre o respeito. Não disse nada mal e reagiu assim”, declarou o goleiro.





Rodrygo levou o cartão amarelo pela provocação, que foi seu segundo no jogo. O brasileiro foi expulso e, pelas regras da La Liga, está suspenso da próxima rodada, tanto do time principal, quando da equipe B. Portanto, o brasileiro não poderá ser utilizado por Zidane no clássico contra o Barcelona.





Na súmula, o árbitro Tárrega Lajara relatou que Rodrygo levou o segundo amarelo por “encarar um adversário sem chegar ao insulto nem a ameaça”. O goleiro Xabi Irureta não ligou para a provocação. Sua maior revolta foi porque o brasileiro não adotou o fair play e jogou a bola para fora de campo ao notar um adversário caído.





– Todos vimos claramente a cotovelada. O primeiro que tinha que ter parado o jogo era o árbitro, e eu disse isso para ele. Mas enfim, já que ele não fez isso, o jogador teria que ter parado.





Com Hazard lesionado e fora do clássico contra o Barcelona, o Real Madrid deve entrar com um recurso no Comitê de Apelação da Federação Espanhola e tentar anular um dos amarelos de Rodrygo no jogo pelo Castilla. Com isso, conseguiria a liberação do brasileiro para a partida do próximo domingo, no Santiago Bernabéu.





Rodrygo fez seu terceiro jogo pelo Castilla e somou apenas 14 minutos jogados pelo Real Madrid em fevereiro. Ele não foi relacionado dos últimos quatro jogos no Campeonato Espanhol. Em toda a temporada, tem 18 jogos e sete gols com a camisa da equipe principal merengue.





Globo Esporte