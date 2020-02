Santo André vence Bragantino e reassume liderança geral do Paulista

O Santo André venceu o Bragantino por 1 a 0 na tarde deste domingo, 23, e reassumiu a liderança geral do Campeonato Paulista. No estádio Bruno José Daniel, o Ramalhão conquistou a vitória com gol do atacante Ronaldo, aos 23 minutos da primeira etapa. No segundo tempo, Fernando Henrique foi o nome do jogo, com grandes defesas, como no pênalti cobrado por Ytalo.





Com a vitória, o Santo André voltou à ponta da tabela do Grupo B, com 18 pontos, dois a mais do que o vice-líder Palmeiras. Além disso, é o primeiro colocado geral do Paulistão. Já o Bragantino perdeu a chance de assumir a liderança do Grupo D, e estacionou nos oito pontos, ficando na terceira colocação.





O primeiro tempo teve a mesma tônica: Bragantino com a posse de bola, e o Santo André com chances de maior perigo. Vale ressaltar que, aos 14 minutos, o Braga teve um gol de Vitinho mal anulado. Aos 23, o Santo André abriu o placar em jogada que foi repetida diversas vezes na primeira etapa: pela linha de fundo do lado direito do ataque. Branquinho recebeu passe de Ricardo Luz, fez o cruzamento rasteiro e Ronaldo mandou de primeira para o fundo da rede. Após o gol, o jogo esfriou.





Na segunda etapa, o Bragantino pareceu ter voltado diferente, criando duas grandes oportunidades em seis minutos, que pararam em Fernando Henrique. Mas a equipe comandada por Felipe Conceição voltou a ter dificuldades na criação de jogadas. O Santo André procurou ficar bem fechado para explorar contra-ataques. Aos 38 minutos, Matheus Jesus sofreu pênalti de Dudu Vieira. Na cobrança, Fernando Henrique espalmou chute de Ytalo. O goleiro ainda fez mais uma boa defesa em chute de Claudinho e garantiu a vitória do Ramalhão no Bruno José Daniel.





Pela oitava rodada do Paulistão, o Santo André volta a campo na quarta-feira, 26, às 21h30, diante do Corinthians, na Arena. Já o Bragantino recebe o Ituano na sexta-feira, 28, às 21h30, no Nabi Abi Chedid.





Globo Esporte