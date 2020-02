Santos volta a jogar mal e perde para o Ituano no Paulistão: 2 a 0

(Foto: Ivan Storti/Santosfc)









O Santos voltou a jogar muito mal e perdeu por 2 a 0 para o Ituano, na tarde deste sábado, em Itu, pelo Campeonato Paulista. Os dois gols saíram no primeiro tempo e foram marcados por Yago e Corrêa. Foi o segundo jogo seguido em que o Peixe saiu de campo sem a vitória e sem gols – o anterior, empate por 0 a 0 com a Ferroviária, havia sido classificado como pior jogo do time no ano pelo técnico Jesualdo Ferreira.





Apesar da derrota, o Santos se manteve na liderança folgada do Grupo A, com 11 pontos, três à frente do Água Santa. O Ituano foi a 9, ainda na lanterna do Grupo C, liderado pelo São Paulo, com 12. Clique aqui e veja a tabela do Paulistão.





E o Santos agora tem clássico. No sábado, às 16h, no Pacaembu, o Peixe enfrenta o Palmeiras, com mando de campo santista. O Ituano joga um dia antes, na sexta-feira, às 21h30, fora de casa, contra o Bragantino.





O primeiro tempo do Santos foi uma catástrofe. Excetuada uma boa chance no começo do jogo, em que Lucas Veríssimo quase aproveitou rebote após chute de Sánchez, o Peixe foi um conjunto vazio até se ver em apuros, com um 2 a 0 contra. O Ituano, com enorme naturalidade, abriu a vantagem sem que houvesse nada que o time de Jesualdo pudesse contestar. Os gols saíram em chutes que encobriram o goleiro Éverson. O primeiro foi aos 11 minutos. Yago recebeu na direita, cortou para dentro e bateu com categoria, fazendo um bonito gol. O segundo foi aos 26. O experiente Corrêa bateu falta lateral direto para o gol e surpreendeu o goleiro santista. O placar adverso fez jogadores como Soteldo e Sánchez tentarem levar o time a uma reação. Eles chamaram mais o jogo, e o Santos cresceu. Quase descontou em bom chute de Felipe Jonatan, de fora da área – bola bem defendida pelo goleiro Pegorari.





Visto que era difícil piorar, o Santos voltou um pouco melhor no começo do segundo tempo. Conseguiu tramar as jogadas com alguma consciência e apostou nas entradas de Jean Mota no meio (no lugar de Diego Pituca) e Renyer no ataque (saiu Arthur Gomes). O time ficou um pouco mais presente no ataque, mas mantinha espaços atrás – que o Ituano quase aproveitou em chute perigoso de Luizinho. Felipe Jonatan, também de fora da área, respondeu com boa finalização. O jogo parecia esquentar, mas acabou se tornando mais disputado no meio, e as chances ficaram mais escassas. Jean Mota, aos 44, ainda aproveitou cruzamento de Sánchez e cabeceou na trave. E depois, aos 48, obrigou o goleiro Pegorari a fazer grande defesa em cobrança de falta.





Foi o segundo jogo seguido, e o quarto em um total de sete no Paulistão, em que o Santos saiu de campo sem ter feito gols. O Peixe tem apenas seis gols no estadual – média inferior a um por partida. É a pior marca entre os quatro grandes. Como efeito de comparação, o Santos tem menos da metade dos gols de seu próximo rival, o Palmeiras (com 14), no campeonato.





Nos dois gols do Ituano, a bola encobriu Everson. No primeiro, o chute de Yago encontrou o canto direito do goleiro, que se jogou e caiu quase fora da pequena área. No segundo, Corrêa surpreendeu com uma falta cobrada direto para o gol, surpreendendo Everson.





Globo Esporte