São Paulo analisa situação de Diogo Barbosa, do Palmeiras

(Foto: Renato Pizzutto/BP Filmes)









O São Paulo analisa a situação do lateral-esquerdo Diogo Barbosa, do Palmeiras. O jogador está sem espaço na equipe alviverde e é monitorado pelo Tricolor. O principal impasse, porém, é o salário.





A diretoria são-paulina avalia que os vencimentos de Diogo Barbosa não se encaixam no perfil do atual elenco e que o negócio se tornaria inviável caso não haja uma redução em relação ao que ele recebe no Palmeiras.





No atual plantel, o São Paulo conta com Reinaldo e Léo para a lateral esquerda. Este último, porém, está lesionado e deve retornar aos gramados daqui um mês. Liziero e Everton são utilizados na posição na ausência de Reinaldo.





Diogo Barbosa se tornou a terceira opção no Palmeiras após a chegada do uruguaio Matias Viña. O reserva imediato no momento é Victor Luis, revelado pelas categorias de base do Verdão. Nesta sexta-feira, porém, Diogo foi inscrito para a disputa da fase de grupos da Libertadores.





Em contato com a reportagem, o São Paulo negou interesse e negociação para contratar Diogo Barbosa.





Globo Esporte